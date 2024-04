Tak už může do kina na film od osmnácti… Podobnou metaforu lze použít na číslo akcí s názvem Pardubický vinařský půlmaraton. V sobotu se totiž koná jeho osmnáctý ročník. A není to jen tak obyčejný půlmaraton. Nekoná se sice v Praze, ale již několik let si pořadatelé hýčkají dovětek mistrovství České republiky. O závodě se už dávno ví za hranicemi, okresu, kraje i celé země. Kromě běhání se centrum města bude otřásat také pod koly handbiků a koloběžek. Dohromady se očekává účast kolem čtyř tisíc sportovních nadšenců všech věkových skupin.

Součástí 17.ročníku Pardubického vinařského půlmaratonu, který se již tradičně konal ulicemi města bylo i mistrovství ČR mužů a žen v půlmaratonu 2023. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Program sportovní soboty

9:00 slavnostní zahájení u Východočeského divadla, 9:15 start Lidového běhu Vaňka Vaňhy, 10:00 Atletika pro děti na Komenském náměstí, 10:15 start Českého poháru PARA, 10:20 vyhlášení nejpočetnějších škol na Pernštýnském náměstí, 10:30 start Pohárového závodu koloběžek, 12:00 vyhlášení závodu PARA na Pernštýnském nám., 12:15 start Kiekert desítky (závod na 10 km), 13:00 vyhlášení závodu koloběžek na Pernštýnském nám., 13:30 vyhlášení výsledků Kiekert desítky na Pernštýnském nám., 14:00 start Pardubického vinařského půlmaratonu, 14:30 Atletika pro děti ukončení akce, 15:40 vyhlášení výsledků MČR v půlmaratonu na Pernštýnském nám.

Pardubický vinařský půlmaraton je propletencem amatérského a profesionálního sportu. Šanci rozhýbat tělo dostávají prakticky všichni. Zásadními novinkami jsou stream, tedy vysílání on line na facebooku a you tube česká atletika a pardubický vinařský půlmaraton. A také instalace velkoplošné obrazovky na Pernštýnském náměstí. A ještě něco pro zvědavce, kolik může taková akce stát.

„Rozpočet se pohybuje v rozmezí 4 a ž 4,5 milionu. Jedná se o hrubý odhad finančního a naturálního plnění,“ vysvětluje hlavní organizátor i sponzor akce Oldřich Bujnoch.

„Startovné se už pět let nemění. Činí 700 Kč. A jedno je jisté. Děti nebudou platit nikdy. Tedy, pokud budu půlmaraton pořádat,“ vyhlašuje.

Vidle z Prahy…

Nejvíce sledovanou částí, je ta, která celou sportovní sobotu uzavře. Mistrovský závod na 21,1 kilometrů. V Pardubicích se pod názvem Vinařský půlmaraton poběží již po osmnácté. Přirozeně navázal na předchozí běhy z Pardubic do Chrudimi a zpět. Od roku 2003 se začal podílet na organizaci hoteliér Oldřich Bujnoch. Záměr přenést závod do ulic města Pardubic uskutečnil v roce 2007. Příchodem do ulic města se závod natolik zatraktivnil, že se stal přitažlivý i pro početné pole zahraničních běžců.

„Každé správné město má svůj běh, říká hlavní organizátor Oldřich Bujnoch.

Jeho pravou rukou je dlouholetá spolupracovnice Míla Kalinová. Ta má například na starosti určení trati.

„Letos se vracíme k modelu z roku 2018. S jedním rozdílem. Rozhodli jsme se pro zavádějící kolečko. Závodníci půlmaratonu odstartují na Smetanově náměstí a přes náměstí Republiky, Sukovu třídu, Masarykovo náměstí a třídu Míru se vrátí na náměstí Republiky. Z něho vyrazí na trať,“ vysvětluje.

Běžci se otočí na Cihelně a poběží zpět do centra. Podobné to bude ve druhém okruhu, kde se však při výběhu vynechá centrum města.“

Kudy poběží 1. okruh: Smetanovo náměstí, nám. Republiky, Sukova třída, Masarykovo máměstí, Třída Míru, nám. Republiky,ul. Jáhnova, ul. Bubeníkova, ul. Štrosova, ul. Dašická, Schwarzovo nám., ul. Kotkova, Pospíšilovo nám, ul. Sezemická, ul. Bezdičkova, ul. Husova, ul. Mezi Mosty, ul. Labská, U Stadionu, Sukova třída, Hradecká ul., ul. Studentská, Kunětická, K Rozvodně, K Cihelně, Studentská, Hradecká ul., Masarykovo náměstí, třída Míru, nám. Republiky, Smetanovo nám.

2. okruh: Smetanovo náměstí, ul. Jáhnova, ul. Bubeníkova, ul. Štrosova, ul. Dašická, Schwarzovo nám., ul. Kotkova, Pospíšilovo nám, ul. Sezemická, Bezdíčkova, ul. Husova, ul. Mezi Mosty, ul. Labská, U Stadionu, Sukova, Hradecká ul., ul. Studentská, Kunětická, K Rozvodně, K Cihelně, Sudentská, Hradecká ul., Masarykovo náměstí, třída Míru, Pernštýnské náměstí

Ročník plnoletosti osvěží maratonci z exotických zemí. O Keni, která stále je pro Čechy cizokrajnou zemí, se už nedá hovořit, protože afričtí závodníci jsou v posledních letech v Pardubicích jako v Nairobi… Startovní listinu ale rozsvítí borec z Venezuely, Ázerbájdžánu a Mexika.

Pardubický vinařský půlmaraton se sice může pyšnit označením mistrovství České republiky, ovšem kvalita startovního pole pokulhává za největším půlmaratonem, který se koná každoročně v Praze. A v letošním roce hodil do snahy pořadatelů o nablýskané startovní pole pořádně ostré vidle… Konal se totiž týden před tímto domácím šampionátem.

„Nejhorší co pro nás může nastat je kolize s Pražským půlmaratonem. Jedná se o obrovský závod se štědrou finanční motivací. No a tím pádem vám nikdo z rozumných lidí nepoběží za týden další půlmaraton, byť se jedná o mistrovství republiky. Ano, někteří k nám dorazí, ale nemůžeme od nich čekat, že se tady přetrhnou o nějaké rekordní časy. To je naprosto vyloučené. Ještě, když k tomu panovaly v Praze tropické podmínky,“ podotýká Jan Rydlo, bežecký odborník a spolupořadatel.

„Typickými příklady jsou vítězové z minulosti Jiří Homoláč a Tereza Hrochová. Ta si navíc zajistila olympijské hry v maratonu. Lámal jsem do Pardubic i nejlepší českou závodnici Moiru Stewartovou, ale ta už se připravuje na Paříž a do kalendáře se jí mistrovství republiky už nevejde,“ krčí rameny Rydlo.

Nesmrtelná rekordmanka Kratochvílová. Dvacet kiláků na tréninku to byl děs běs

Mezi ženami je silnější zastoupení než mezi muži. Kromě dvojnásobné šampionky Hrochové by měly by dorazit loňská vítězka Eva Filipiová, která loni vyhrála a poběží i druhá Gabriela Langerová. Naopak lonský obhájce prvenství z MČR Jakub Zemaník se po Praze směrem na východ nechystá. O druhém Homoláčovi již byla řeč a zúčastní se i vloni třetí Vojtěch Novák.

Co by to bylo za Pardubický vinařský maraton bez zahraničních běžců…

„Vloni se nám jich povedlo celkem dost. Tři Keňani tady běželi pod jednu hodinu tři minuty. Rádi bychom viděli vítězného Kimaiya znovu. Jenže těch půlmaratonu a závodů je po Evropě strašně moc a manažeři běžců vybírají, který závod je pro ně lukrativní. Druhý Rono by ale měl startovat.“

Pro zajímavost rekord Pardubického vinařského půlmaratonu je 59 minut a 45 sekund. No a drží ho borec, jak jinak, než z Keni. V letošním roce se ale jeho překonání očekávat nedá.

„Pardubice jsou absolutně rekordní v počtu pořádání MČR v půlmaratonu, myslím si, že už nás asi nás nedožene, protože jich je patnáct. K tomu patří skvělá organizace i účast v Lidovém běhu. To nikde v republice není. Na druhou stranu by si Pardubice zasloužily, aby někdo zaběhl nějaký světový čas. A také mě strašně mrzí, že tady nemáme úplně ty naše nejlepší borce,“ lituje Jan Rydlo.

Trasa Pardubického vinařského půlmaratonu 2024.Zdroj: www.pardubickypulmaraton

Roste zájem dětí

Zatímco u hlavního bodu je počet účastníků a jejich kvalita nevyzpytatelná, tak u Lidového běhu Vaňka Vaňhy mají pořadatelé jistotu, že jim každým rokem roste počet zájemců. V loňském roce se do závodu jen tak pro radost zapojilo přes 2500 dětí. Letos může být atakována hranice tří tisícovek. Zatímco ve všech hlavních disciplínách budou startovat sportovní nadšenci z celé republiky, tak Lidový běh vyhledávají hlavně školy a školky nejen z pardubického okresu ale i sousedního chrudimského okresu.

„Takové mateřské školy se v počtech dětí předhánějí. Každý rok se hlásí nové školky i školy. Letos i na poslední chvíli. Nevím, nevím, Pernštýnské náměstí už nám začíná být těsné,“ směje se jedna z duší akce Míla Kalinová.

Na své si přijdou milovníci koloběžek a také tělesně postižení sportovci.

Poprvé do dějin Pardubického vinařského půlmaratonu zasáhne Projekt sportovní gramotnosti Českého atletického svazu s názvem Atletika pro děti. Jeho cílem je zapojit děti do sport a celkově rozhýbat mládež. Na Komenského náměstí si může přijít zasportovat celá rodina. Vyzkouší si atletické disciplíny jako hod pěnovým oštěpem, hod na vzdálenost, překážkový běh, slalomový běh, skok do dálky z místa, boční přeskoky. Přímo na místě projekt podpoří olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.

Další komplikace pro pardubickou dopravu. Centrum města zaplní sportovci

Pardubický vinařský půlmaraton je již několik let nedílnou součástí Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů. Seznámit se s ním tak má možnost každý, komu se dostane do rukou časopis Distance Running.

Zajímavostí také je, že si s účastí vypomáhají partnerská města Pardubic. V letošním roce dva vytrvalci z německého Selbu, tři z polského Belchatówa a pět borců ze slovenského města Vysoké Tatry. Oproti přžedchozím ročníkům nevyšla cesta z belgického Waregemu.