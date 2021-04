Dámy a pánové, klobouk dolů! Přesně takové superlativy se hrnou na hlavy plaveckých pořadatelů z Pardubic. Podařil se jim totiž kousek, který v této nevyzpytatelné době zavání až senzací. Do svého města přivedli první letošní závody v České republice! A hned mají nálepku světové úrovně. Na možnosti splnění limitů pro vrcholné akce včetně olympiády slyšela téměř kompletní tuzemská špička.

MUSELI ODMÍTAT

Nezkusí – neví… Jakoby se heslem vietnamských trhovců řídili organizátoři Velké ceny Pardubic.

„Na základě žádosti, kterou jsme podali prostřednictvím Českého svazu plaveckých sportů a přes Národní sportovní agenturu na Ministerstvo zdravotnictví, nám bylo sděleno, že se Velká cena Pardubic může pořádat,“ vysvětluje první kroky k uskutečnění snu jeden z hlavních „aktivistů“ Tomáš Neterda.

Letošní neradostná covidová situace však s sebou přináší spoustu přísných protiepidemických opatření.

„Pro dodržení všech hygienických podmínek jsme byli nuceni omezit i počet rozplaveb pro jednotlivé disciplíny,“ dodává k tématu.

Zájem „podívat“ se do Pardubic předčil veškerá očekávání. Ono ale není divu, když plavci byli bez závodění v České republice téměř rok.

„Dohromady se nám sešlo kolem 2500 startů, o které usiloval 521 plavec ze 64 klubů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Turecka. Tato skutečnost bohužel daleko překročila možnosti, které náš klub jako pořadatel mohl přijmout. Navíc pro nás byla závazná nařízení z Ministerstva zdravotnictví. Tolik startů jsme stejně nemohli povolit,“ objasňuje.

V konečné verzi tak bylo přijato 359 plavců, z toho 181 mužů a 178 žen, a to s celkovým počtem 1695 startů.

PRO LIMITY DO TOKIA

Velká cena Pardubic se dá s trochou nadsázky označit jako netradičně jarní (konají se zimní i letní) mistrovství České republiky. Jako pádný důkaz postačí nahlédnout do startovní listiny závodů.

„V našem plaveckém areálu se představí již jistí olympionici pro Tokio jako Barbora Seemanová, Simona Kubová, Kristýna Horská a Jan Micka. Z dalších reprezentantů nesmíme zapomenout na Martinu Elhenickou, Tomáše Frantu, Filipa Chrápavého, Annu Kolářovou, Romana Procházku, Lucii Svěcenou, Honzu Šefla a Matěje Zábojníka,“ vyjmenovává Neterda.

No a kdo jiný by měl znát lépe pardubický krytý bazén než místní plavci.

„Pardubické plavce přivede na start juniorský mistr světa Honza Čejka spolu s dalším českým reprezentantem Pavlem Janečkem a čerstvým držitelem českého juniorského rekordu Danielem Gracíkem. Výčet našich borců doplní ještě Kateřina Laňková, Natálie Jandíková a Lenka Štěrbová. Naopak bude chybět Lída Štěpánková, která po artroskopii kolene musí vynechat celou letní sezonu,“ podotýká mimo jiné trenér SCPA Pardubice.

Město na soutoku Labe a Chrudimky se však nestane víkendovým středobodem jenom pro české „ryby“.

„Ze zahraničních zemí bude letos sice účast poněkud slabší co do počtu, ale co do kvality rozhodně ne. Na startu se objeví silná tréninková skupina trenéra Ivana Petrova z Maďarska,“ říká Neterda.

Největšími zahraničními hvězdami mítinku by měly být známá maďarská reprezentantka Zsuzsanna Jakabosová či zástupkyně Turecka Viktoria Günesová. Tu plavečtí příznivci znají také pod jménem Viktoria Solnceva, když ještě plavala za Ukrajinu. První z nich je například trojnásobnou evropskou šampionkou.

A proč tenhle „humbuk“? Vysvětlení je prosté. V Pardubicích lze plnit limity pro OH v Tokiu, ME v Budapešti, MEJ v Římě, MSJ v Kazani i Univerziádu v Chengdu.

Kdy do vody?



Třídenní program začíná dnešními rozplavbami ve 13 hodin (jejich finále v sobotu). V sobotu a neděli platí stejné časy pro rozplavby i finále. Startuje se v 8:30, respektive v 16 hodin. Nedělním vrcholem má být závod O cenu primátora města na 100 m volný způsob.



Závody jsou bez diváků, ale na internetu je bude možné sledovat na webové adrese: youtube.com/swimtvcz/live.