Pardubičtí Stallions mezi sebe hledají nové koně

Pardubický Try out! Nevíte co to je? Vysvětlení je jednoduché. Nábor nových hráčů. Ten bude probíhat u týmu Stallions Pardubice hrající americký fotbal, a to od 27. 9 do 29. 9 v arélu pardubického Pamaka. Přijít může úplně každý, kdo by chtěl začít hrát rekreačně a mít pohyb, tak i ten kdo by se rád viděl v reprezentaci. Dveře jsou otevřené…

ilustrační foto. | Foto: oddíl