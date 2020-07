Účastník více než desítky vrcholných akcí včetně olympijských her přichází do Pardubic ze svého mateřského klubu Delfín Náchod, kde ho od žáků vedl a plavecky vychoval trenér Roman Hakl.

Od září 2012 přešel trénovat do Vysokoškolského sportovního centra na pražský Strahov. Připravoval v tréninkové skupině společně s další českou reprezentantkou Barborou Závadovou pod vedením zkušeného trenéra Jaroslava Strnada. Výsledkem jejich čtyřleté spolupráce byla Janečkova účast na Pavlova účast na hrách v Riu. V Brazílii startoval na 400 m polohový závod. Po odchodu trenéra Strnada do důchodu působil Pavel i nadále další dva roky v Praze na Strahově, tentokrát pod vedením italského trenéra Paola Bossiniho. V letech 2018 až 2020 se střídavě připravoval v Bratislavě pod trenérem Gabrielem Baranem a v Praze ve skupině trenérky Petry Škábové.

Přišel však 25. květen a Janečkův první přestupový podpis v kariéře. Janeček se připojil v pardubickém klubu k trenérské skupině Martina Kratochvíla. A proč si aktuální držitel českých seniorských rekordů na 200 m a 400 m polohový závod vybral za své nové angažmá právě Pardubice?

„Rozhodl jsem se přestoupit do SCPAP především kvůli trenérovi Martinu Kratochvílovi. Plavání rozumí, zajímá se o nové trendy a jeho tréninkové metody mi připadají smysluplné. Další významnou motivací pro přestup do Pardubic pro mě byl společný trénink se současným juniorským mistrem světa Janem Čejkou, který je nejen velkým dříčem, ale také skvělý kamarád,“ vypočítává Pavel Janeček a dodává: Postupem času jsem zjistil, že celá tréninková skupina a celý klub funguje jako jedna velká rodina. Všichni se zde vzájemně povzbuzujeme a chceme si pomoct k lepším výsledkům. Jako velké pozitivum vnímám i výborné tréninkové podmínky Aquacentra Pardubice, které jsou podle mých letitých zkušeností aktuálně nejlepší v České republice.“

„V této sezoně bych chtěl jednak pomoct svému novému klubu k vytoužené medaili v soutěži družstev a jako osobní cíl jsem si vytyčil účast na odložených olympijských hrách v Tokiu,“ poodhaluje své smělé plány plavec Pavel Janeček.

Na velkých akcích



Mládež: Mistrovství Evropy juniorů 2011 (Srbsko, Bělehrad) a 2012 (Belgie, Antverpy), mistrovství světa juniorů 2012, Peru, Lima).



Dospělí: ME v krátkém bazénu 2012 (Francie, Chartres), MS 2013 (Španělsko, Barcelona), ME v krátkém bazénu 2013 (Dánsko, Herning), ME 2014 (Německo, Berlín), MS v krátkém bazénu 2014 (Katar, Doha), MS 2015 (Rusko, Kazaň), Světová univerziáda 2015 (Jižní Korea, Gwangju), OH 2016 (Brazílie, Rio), ME 2016 (Velká Británie, Londýn), MS v krátkém bazénu 2016 (Kanada, Windsor), MS 2017 (Maďarsko, Budapešť), ME v krátkém bazénu 2019 (Skotsko, Glasgow), Světová univerziáda 2019 (Itálie, Neapol).