Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Úvodní klání se již odehrálo i na Pardubicku. Ve finále vyhrál tým enteria, který si zajistil postup do dalšího kola. To se bude hrát v Poličce.

Sedm týmů se nejprve utkalo ve dvou základních skupinách, nejlepší čtveřice se kvalifikovala do semifinále. Tým enteria v něm vyhrál 2:0 a hrál o vítězství v turnaji. Ve finále se marně čekalo na gól, o vítězi pardubického klání tak rozhodl až penaltový rozstřel.

„Čekali jsme, že rozhodneme už v základní hrací době. Gól jsme nedali, tak z toho byly nervy až do penaltového rozstřelu,“ uvedl Josef Pecina z týmu enteria. Ten vyhrál penaltovou sérii nad Agrostavem 4:3. Při vyhlášení výsledků si hráči „Velké party“ jako poslední došli pro medaile, pohár a taky postup do dalšího kola.

„Já osobně se těším, je to výzva. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Pecina s tím, že ve výběru nastoupili i hráči, kteří si s míčem dobře rozumí. „Máme tam pár vysloužilých hráčů, kteří se v nižších fotbalových soutěžích pohybovali. Vyhráli jsme, vyšlo nám i počasí, byl to super turnaj,“ prohlásil člen vítězného týmu.

Turnaj sedmi týmů se uskutečnil na pardubickém stadionu Pod Vinicí. „Děkujeme klubu FK Pardubice za zapůjčení hrací plochy i zázemí,“ uvedl Tomáš Doubrava, manažer inzerce Deníku.

Zaměstnanecká liga ve výsledcích (Pardubice, stadion Pod Vinicí)

Semifinále: Velká parta enteria a.s. – Foxconn European Manufacturing 2:0, Agrostav Pardubice a.s. – Jusda Europe s.r.o. 2:1. O 3. místo: Foxconn European Manufacturing – Jusda Europe s.r.o. 0:4.

Finále: Velká parta enteria a.s. – Agrostav Pardubice a.s. 1:0 na penalty.



Konečné pořadí: 1. Velká parta enteria a.s., 2. Agrostav Pardubice a.s., 3. Jusda Europe s.r.o., 4. Foxconn European Manufacturing, 5. – 7. místo: Top Centrum CZ s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje.