Katapultoval vás tento počin do reprezentace dospělých?

Neřekl bych katapultoval, ale časem jsem splnil potřebný limit.

Jaký je mezi plavci přechod z juniorů do dospělých?

Velice obtížný, rozdíl mezi juniory a seniory je opravdu velký. Konkurence je mnohokrát vyšší než v mládeži.

Padesátka jde líp

Víte, koho měla Česká republika naposledy jako nejlepšího motýlkáře?

Za mě by to byl určitě Honza Šefl.

Máte nějaký plavecký vzor?

Vzor úplně ne, ale snažím se sledovat co nejvíce plavců. Američan Caebel Dressel je určitě jeden z nich.

Upřednostňujete kratší, či delší trať?

Jednoznačně kratší. O tom svědčí i mé lepší výsledky na padesátce.

Jiný plavecký styl vás neláká?

Do budoucna bych určitě rád přidal více kraulových disciplín.

Čistě hypoteticky. Zvládl byste v kraulu závodit na MS nebo alespoň MČR?

(úsměv) Na kraulové padesátce jsem republikovým mistrem. Nicméně na světovou konkurenci to má ještě hodně daleko.

Pardubický plavec Gracík zazářil. Na MS juniorů vybojoval stříbrnou medaili

Ápropos. Odkdy je nutné se specializovat na jeden styl?

Každý je v tomto velice individuální. Nedá se to přesně určit.

Zúčastnil jste se již druhého světového šampionátu dospělých. Jak svoji katarskou misi hodnotíte?

Na začátek sezony spíše pozitivně. Velice mi pomohly zkušenosti z mého prvního šampionátu mezi dospělými ve Fukuoce.

S jakými cíli jste odlétal do Dauhá?

Chtěl jsem minimálně přiblížit svým nejlepším osobním časům v obou disciplínách. Někde v hlavě jsem měl, že si je chci vylepšit.

Co se má stát, se stane

Na padesátce jste svému vnitřnímu slibu dostál. Posunul jste seniorský rekord z 23,46 na 23,45 sec. Jak byste okomentoval vaše účinkování?

Spíše pozitivně, je to dobrý start do sezony. Rozplavba a semifinále byly ve směs stejné. Nový rekord o jednu setinu je poměrně kuriózní a běžně prakticky nezměřitelný. Respektive v běžném životě se takové měření nepoužívá. I když jsem věděl, že mám na lepší čas, pořád je to nový osobní rekord. Ten se vždy počítá (mrkne).

Prorocká otázka. Za kolik let můžete být na padesát metrů motýlek ve finále?

U padesátky člověk nikdy neví, co nastane. Mnohokrát se stalo, že i favoriti nepostoupili ani do semifinále. Krátká distance je v tomto opravdu nevyzpytatelná.

Na stovce vás dělilo jednatřicet setin od semifinále. Přitom jste si od Fukuoky výrazně zlepšil čas.

Samozřejmě škoda postupu, ale opakuji, je to dobrý začátek sezóny.

Vám se za dva roky podařilo procestovat v uvozovkách půlku světa. Asi jste si vybral dobrý sport, co říkáte?

Cestování ke sportu patří. V tomto ohledu si vážně nestěžuji. Cestování si samozřejmě užívám, občas je nějaká možnost se někde podívat, ale prioritou jsou vždy závody.

Čejka dohmátl pro Tokio: Vyrazilo mi to dech, japonsky neumím ani ň

A zdá se, že jízda nekončí, v roce 2025 pořádá MS Singapur. Máte již účast jistou?

Tak daleko jsem ještě nedošel. Vše budu vědět více v příštích měsících.

Před tím se konají ještě olympijské hry v Paříži. Budete tam startovat a co to pro vás znamená?

Zatím nemám splněný limit. Ale udělám vše proto, abych tam byl. Zúčastnit se olympijských her je sen každého sportovce a já nejsem výjimkou.

Plavání je jedna věc, ale poměrně krátkodobá. Nezajistí vás po celý život. Takže co civilní zaměstnání a jakými školy k němu procházíte…

Studuji v Pardubicích na Sportovním gymnáziu. Plánem A je pro mě plavání. Tím, co bude se nezatěžuji, proto ani plán B nemám. Jsou to za mne zbytečné myšlenky, které sportovce nikam v profesionální kariéře neposunou. Věřím, že co se má stát, se stane. Můžete to brát jako takové moje motto…

Daniel Gracík



Narozen: 15. října 2004. Klub: SCPA Pardubice. Trenér: Martin Kratochvíl. Rok 2022

1. místo MČR jun. 50 m kraul (Zlín)

1. místo MČR jun. 50 m motýl (Zlín)

1. místo MČR jun. 100 m motýl (Zlín)

1. místo MEJ, 100 M, jun. rekord ČR (Rum., Otopeni)

2. místo MEJ, 50 M (Rum., Otopeni)

2. místo MSJ 50 m motýl + ČR jun. a sen. rekord (Peru, Lima)

2. místo MSJ 100 m motýl + ČR jun. rekord (Peru, Lima)

1. místo anketa: Sportovec MV r. 2022 – junior

2. místo Plzeňské sprinty, 100 m kraul - ČR jun. rekord (Plzeň)

podíl na 1. místě zimní MČR, štafeta 4x50 m PZ, rekord ČR (Plzeň)

1. místo zimní MČR, 50 m kraul – starší jun. (Plzeň)

1. místo zimní MČR, 100 m kraul – starší jun. (Plzeň)

1. místo zimní MČR, 100 m PZ – starší jun. (Plzeň)

podíl na 8. místě ČR, MS štafeta 4x100 m (Melbourne)

1. místo novinářská anketa „Sportovec roku 2022“- nejlepší junior Rok 2023

1. místo MČR letní, 100 m motýl (Praha Podolí)

podíl na 1. místě MČR letní, štafeta 4x100 m PZ mix-ČR rek. (Praha Podolí)

43. místo MS, 50m motýl, (Jap., Fukuoka)

37. místo MS, 100m motýl (Jap., Fukuoka)

4. místo ME U23, 50m motýl (Irs., Dublin)

7. místo ME U23, 100m motýl (Irs., Dublin)

5. místo ME (25 m), 100 m motýlek, ČR rek. (Rum., Otopeni)

11. místo ME (25 m), 50 m motýlek, ČR rek. (Rum., Otopeni)

1. místo Zimní MČR, 50m kraul (Plzeň)

1. místo Zimní MČR, 50m motýl (Plzeň) Rok 2024

13. místo MS, 50m motýl, ČR rekord (Katar, Dauhá),

20. misto MS, 100 m motýl (Katar, Dauhá)

Medaile

mistrovství Evropy juniorů

2021 Řím 3. místo 50 M

2022 Otopeni 1. místo 100 M 3. místo 50 M

mistrovství světa juniorů

2022 Lima 2. místo 50 M 2. místo 100 M Rekordy

držitel českého juniorského rekordu na 50 M a 100 M a ve štafetách 4x100 PZ junioři,

držitel českého seniorského rekordu na 50 M a na 4x100 PZ