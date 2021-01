Podobně jako v dalších sportovních disciplínách byla i triatlonová sezona 2020 z koronavirových důvodů jiná a zvláštní s řadou zrušených soutěží. I svitavský 4Sports Team zaměřený pod vedením manželů Markových především na práci s dětmi a mládeží se musel potýkat s řadou omezení, jeho členové však rozhodně neklesli na mysli.

Velká píle v tréninku

„Poté, co byly zavřeny bazény a vnitřní sportoviště, jsme na sport nezanevřeli a podle možností trénovali buďto v menších skupinách, nebo individuálně na základě tréninkových plánů od trenérů. Hodně jsme se zaměřili na zdokonalení techniky běhu a jízdy na kole, posilování a opomíjený strečink,“ vysvětlil předseda klubu Jakub Marek.

Jakmile to bylo možné, tak členové 4Sports Teamu odjeli na soustředění na Pastviny, kde trénovali kromě běhu a jízdy na kole i práci v depu jako při závodech, probrali závodní taktiku a naučili se základní věci k údržbě kola. „V týmu vznikl program Silničky pro děti, kdy se snažíme pomoci s materiálním zabezpečením talentovaných sportovců. Loni se nám podařilo s materiální a finanční podporou od sponzorů a dárců postavit tři závodní silniční kola,“ pokračuje Marek.

Jsou jediní v kraji

Po letním rozvolnění vládních opatření zorganizoval Český svaz triatlonu společně s jednotlivými pořadateli závody českého poháru v Račicích, Příbrami, Brně, Pardubicích, Karlových Varech, Zlíně a Žamberku. „Po celé prázdniny tak mohli mladí triatlonisté z 4Sports Teamu ukázat, že i v době, která nebyla pro nikoho snadná, pilně trénovali a pracovali na sobě. Několikrát se díky tomu postavili na stupně vítězů a svými výkony se někteří z nich zařadili i mezi elitní desítku v rámci pohárového seriálu,“ konstatoval spokojený Jakub Marek.

„Šest našich závodníků se během uplynulé závodní triatlonové sezony zasloužilo svými výsledky o zařazení klubu mezi centra talentované mládeže pod Českým triatlonovým svazem. Toto středisko je jediné v Pardubickém kraji a doufáme, že nám pomůže v dalším klubovém rozvoji,“ dodal Marek.

Sezona v divné době aneb Postřehy sportovců

Tobiáš a Šimon Ihnovi: Minulý rok jsme měli více času na dvoufázový trénink, protože škola probíhala on-line a nebyly kroužky, mohli jsme si tak lépe plánovat tréninkové jednotky. Nejhorší bylo vždy plavání, protože bazény byly zavřené. Hodně se nám oproti předchozí sezoně zlepšil běh. Kvůli pandemii ubyla spousta závodů a nemohli jsme tak porovnávat své výkony s ostatními. Zároveň nám chybělo závodní kamarádství a vzrušení.

Zdroj: Foto: 4Sports Team

Kateřina Navrátilová: Členkou klubu 4Sports Team jsem více než rok. S triatlonem teprve začínám. V sezoně jsem se těšila na svoje první zážitky z větších závodů. Do začátku května jsme jen trénovali a čekali, jak to všechno dopadne. Poprvé jsem si vyzkoušela a dostala od svého klubu silniční kolo. Zkusila jsem si svůj první velký triatlonový závod v Pardubicích. Kvůli karanténě jsem začala cvičit se staršími sestrami. Zaběhat si chodím buď sama nebo s mým klubem, s tatínkem či s bratrancem fotbalistou. Velká škoda je, že jsem se nemohla zlepšovat v plavání, ale o to více jsem trénovala běh a kolo. Děkuji tatínkovi za to, že mě od malička vedl ke sportu, a také celé rodině a trenérům.

Pavlína Dvořáková: Na začátku sezony mi velice vadilo, že byly zavřené bazény a nemohlo se plavat. Na druhou stranu bylo více času na individuální trénink. Snažila jsem se hodně cvičit, jezdit na kole a běhat, splnila si předsevzetí uběhnout Dětřichovský memoriál. I přes omezení se mi tato sezóna celkem povedla. Jsem velice spokojená se svými úspěchy a budu se snažit co nejvíce všechno zdokonalit.

Zdroj: Foto: 4Sports Team

Lukáš Marek: Uplynulá triatlonová sezona byla úplně jiná než ty předchozí. Kvůli uzavření sportovišť a bazénů se trénovalo jinak než normálně, hodně jsme byli venku. Ve škole jsme měli on-line výuku, tak jsem měl i více času sportovat. Sezona byla celkově fajn, docela se mi dařilo. Sice byly zrušeny některé závody, ale přibyly i úplně nové jako například český pohár v Račicích, kde se mi líbilo.

Ladislava Marková: Jak píší ostatní, tréninky a příprava byly jiné, závody zrušené, v zahraničí se nezávodilo skoro vůbec. Proto jsem byla hrozně ráda, že jsme mohli závodit v Česku, potkat se s lidmi okolo triatlonu a vyčistit si hlavu od věčných covidových zpráv. Dlouhý triatlon jsem letos kvůli problémům s kyčlí a zády neabsolvovala žádný, závodila jsem jen na sprint a olympijských triatlonech, v českém poháru jsem skončila třetí ve své věkové kategorii. Čas, který se kvůli omezení společných tréninků a trénování dětí v klubu naskytl, jsem využila ke studiu, dopsala závěrečnou trenérskou práci, složila zkoušku a získala licenci trenéra II. třídy v triatlonu. Jsem ráda, že sportujeme celá rodina, drží nás to nad vodou a v dobré náladě v této podivné době.