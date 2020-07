Plavci skočili do bazénu po hlavě, doslova. Jejich odvětví bylo zasaženo nejvíce ze všech sportů. Své o tom ví MARTIN KRATOCHVÍL, trenér SCPA Pardubice.

1. Jak se opatření české vlády v souvislosti s pandemii dotkla vaší činnosti?

Vzhledem k tomu, že od 13. března byly zavřeny všechny bazény, a to bez výjimky, musel náš klub přerušit činnost. Trénovat v pardubickém Aquacentru jsme mohli až od 25. května. To znamená, že na více než dva měsíce jsme byli nuceni zrušit tréninky všech družstev. Stejně tak kurzy pro neplavce či tradiční Velkou cenu města Pardubic, kterou jsme měli pořádat na konci dubna. Navíc to měl být kvalifikační závod pro letošní mistrovství Evropy v Budapešti. Nakonec byl šampionát zrušen. Maďaři ho mají v plánu uspořádat příští rok. Odloženy byly i olympijské hry a Český svaz plaveckých sportů musel zrušit dokonce i Letní mistrovství republiky. Všechna tato opatření se logicky promítnou i do rozpočtu našeho klubu.

2. Jak jste se vraceli do sportovního života a v jakém stavu připravenosti přišli vaši svěřenci?

Naši trenéři posílali i v době karantény všem plavcům tréninkové programy na suchou přípravu, aby se alespoň částečně udržovali v kondici. Většina dětí se snažila cvičit doma, a když to šlo, vyrazili někteří plavci i ven do přírody. Hodně jezdili na kole či na bruslích, chodili běhat. Reprezentanti našeho klubu (Čejka, Gracík, Laňková, Štěpánková, Štěrbová, Vavřinová) měli možnost od konce dubna trénovat na venkovním bazénu v pražském Podolí. Od 25. května můžeme již opět trénovat se všemi tréninkovými družstvy v pardubickém bazénu. Návrat zpět do plného tréninkového procesu musí být pozvolný, aby nedošlo k nějakým zraněním apod. Trenéři museli zcela překopat své tréninkové plány a uzpůsobit vše aktuální situaci. Nejbližší velké závody by snad mohly být na podzim, takže času je relativně dost. Přes prázdniny budeme trénovat a věříme, že do zimní sezony vstoupíme dobře fyzicky připraveni.

3. Jaké vás čekají nejbližší akce ve vašem odvětví, nebo které jste už od uvolnění opatřeních absolvovali?

Počítáme s tím, že sezona se pořádně rozjede až na podzim. V plavání je problém, že kvalitně obsazené závody pod pět set osob jen tak neuspořádáte. Vše je tedy závislé na opatřeních a nařízeních naší vlády. Ve světě je situace s koronavirem stále těžko predikovatelná. Proto FINA zrušila i prosincové mistrovství světa v Abú Dhabí. Pro naše reprezentanty je to samozřejmě velice složitá situace, především na psychiku. Důležitá je teď vnitřní motivace každého z nich. Ti, kteří letošní sezonu mentálně ustojí a budou dále poctivě trénovat, tak ti z toho mohou příští rok jen profitovat. Na konci srpna plánujeme klubové soustředění ve Vysokých Tatrách, na konci září potom pořádáme v Pardubicích finále mistrovství České republiky v plavání družstev, kde bychom chtěli zaútočit na medaile. Pardubické ženy obhajují loňské stříbro. A pozor: rýsuje se nám i nová výrazná posila do mužského družstva, takže by letošní výsledek nemusel být špatný ani mezi muži.

4. Vše špatné je pro něco dobré. Najdete na nutnosti přestat sportovat, respektive téměř úplně nefungovat něco pozitivního?

Člověk si na této krizi celkově uvědomí, že na prvním místě je zdraví. Aby sportovec mohl dosáhnout co nejlepšího výsledku, musí být fit. Takto dlouhá pauza byla náročná především na psychiku. Naši trenéři i ve spolupráci s rodiči se snažili všechny naše plavce neustále motivovat, komunikovali s nimi přes sociální sítě a videokonference. Věříme, že tato krize přispěje k větší psychické odolnosti a k houževnatosti. Děti byly nucené dělat více suchou přípravu, což se ve výsledku může pozitivně projevit i v jejich plavecké technice. Nicméně v našem sportu vodu zcela nahradit jinou pohybovou aktivitou zcela nejde, takže o to víc musíme teď trénovat.