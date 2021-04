Hlavní město České republiky v plavání. Pardubičtí pořadatelé mají prvenství. V jejich bazénu se uskutečnily první závody v letošním zákazovém roce. Není divu, že na Velkou cenu Pardubic slyšela téměř kompletní domácí špička v čele s jistými účastníky her v Tokiu. Jmenovitě: Barbora Seemanová, Simona Kubová, Kristýna Horská a Jan Micka. Ale i dalšími reprezentanty, kteří dostali v Pardubicích bonus. Možnost splnit limity pro všechny vrcholné akce v roce 2021.

V národním týmu se rychle zabydlel pardubický plavec Jan Čejka Jediný český juniorský mistr světa by se rád podíval pod olympijské kruhy. Jestli se mu to podaří už pro japonské hry, je ale ve hvězdách. Zástupce pořádajícího SCPA Pardubice se specializuje na disciplíny ve stylu znak. Nečekané nabídky v podobě závodů, jak se říká za barákem, chtěl využít ke zlepšení časů.

„Nejvíc se zaměřuji na 200 metrů, kde mám ke splnění limitů nejblíže. Chtěl bych se k nim přiblížit, v ideálním případě je pokořit.“

A jeho slova před startem Velké ceny by mu mohl závidět lecjaký prorok. Jan Čejka už v rozplavbě časem 2:00,10 min splnil A limit pro evropský šampionát v Budapešti. V té Budapešti, kde dosáhl na svůj zatím největší životní úspěch. Ve finále se blýskl rekordem mítinku, když zaplaval čas 1:59,93 min. Nicméně hranice japonského císařství jsou hodně vzdálené. Také proto, že limit pro Tokio je nastavený na hodnotě 1:57,50 min.

„Je super, že jsem se dostal pod dvě minuty. Limit pro olympiádu se pokusím pokořit na mistrovství Evropy,“ vzkazuje Jan Čejka.

To ale není všechno. Velká naděje českého plaveckého sportu se v maďarské metropoli koukne do stropu také na nejkratší znakařské trati. Ve svých Pardubicích totiž splnil limit pro ME v Budapešti také na padesátce.