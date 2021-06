Poprvé na sebe výrazně upozornil před dvěma lety. Nejdříve se stal juniorským mistrem Evropy na dvoustovce. V Kazani navíc časem 1:57,51 min překonal český rekord i pro seniorskou kategorii. Pochopitelně zářil štěstím, ale ukápla nejen slza radosti. Ke splnění olympijského limitu pro Tokio mu totiž scházela jediná setina sekundy! O několik týdnů později změnil dějiny českého plavání, když se stal historicky prvním mistrem světa. Na juniorském šampionátu v Budapešti ovládl padesát metrů. Časomíra se zastavila na 25,08 s. Za odměnu byl pozván do dospělého výběru pro ME v Glasgow. Olympijské hry v Japonsku se měly původně konat v roce 2020.

Covidová pandemie však donutila pořadatele k ročnímu odkladu. Jenže plavci se dostaly do svízelné situace. Doma jim byly po vydání vládních opatření uzavřeny plavecké areály na sedm západů. Volné bazény pak museli hledat po celé Evropě. Vesměs jen trénovaly a když se naskytla možnost porovnání sil, chyběla konkurence. Jan Čejka ale dřel. Nezastavil ho ani koronavir, který si našel cestu do jeho těla. Naštěstí pro něj se tak stalo v uplynulém roce. Ten letošní zcela podřídil účasti na olympiádě. Formu vyladil na prvních ostrých závodech, které se konaly v jeho Pardubicích.

Jan ČejkaZdroj: ArchivNa Velké ceně města se kvalifikoval na evropský šampionát do Budapešti. Do svého zlatého města. V maďarské metropoli startoval ve všech znakařských disciplínách. Ve dvou třetinách šampionátu se mu lepila smůla na paty. Nejdříve a znovu se o proklatou setinu nekvalifikoval s rozplaveb do semifinále. To bylo na nejkratší trati. Následovala stovka. V ní sice z rozplaveb postoupil, ale ani nový český rekord (54,03 s) na Tokio nestačil. Mohl se však uklidňovat tím, že tou poslední disciplínou je jeho královská – 200 metrů znak. Nelenil už v rozplavbách a časem 1:56,66 min o parník překonal pomyslnou hranici mezi Českou republikou a Japonskem…

„Na limit jsem pomýšlel, ale že na něj dosáhnu v takto skvělém čase jsem opravdu nečekal. Věděl jsem, že mi ten závod vyšel výborně. Tajně jsem doufal, že jsem si vyplaval Tokio. Ale ten čas, co svítil na světelné tabuli, mi vyrazil dech,“ vyznal se po závodech Jan Čejka, který si zajistil semifinále.

To se však stalo jeho konečnou. Ale rozhodně mu nemuselo vadit, že mu postup mezi absolutní špičku unikl o jediné místo. Také možná proto, že se mu už v hlavě honily myšlenky na hry v zemi vycházejícího slunce…