Branky a asistence: 3. Licek Matyáš (Forstl Filip), 12. Kubeš Pavel (Bílý Jan, Langr Nicolas) PP, 17. Langr Nicolas (Bílý Jan, Zajíček Tomáš).

Sestava Pardubic: Stárek – Filip, Krejčí, Zajíček – Bílý, Česák, Forstl, Janeček, Kohoutek, Kubeš, Kvapil, Langr, Licek, Moravec, Novotný, Šimek, Strouhal, Vlasák.

První dvě přesvědčivé třetiny. Domácí Hradec Králové sice do utkání vstoupil lépe, ale úvodní trefu zaznamenaly Pardubice. Jejich výkon od té doby nabíral na obrátkách a první dvě třetiny jasně ovládly.

Nejprve se trefil ve druhé minutě přesně Licek. Druhou branku vsítil Kubeš a poslední hřebík do rakve hostů zaznamenal ve druhé třetině Langr. Po zbytek utkání držel nulu vzadu Stárek, který Hradci nedovolil jeho překonání.

Komentář trenéra Jiřího Mašíka:

„Do zápasu jsme nevstoupili nejlíp, ale podařilo se nám dál první gól a pak už náš výkon stoupal. Po dalších dvou krásných gólech jsme ten zápas ovládli. Těší nás nula vzadu, David to v bráně zavřel a podržel nás. Víme, že do ideálního výkonu nám ještě něco chybělo. Teď mažeme základní část a přepneme už od úterního tréninku do módu playoff.“

Letohrad si dvakrát vyšlápl na Karvinou!

Nejprve na Jeleny čekalo poslední kolo základní části extraligy. V něm domácí doplatili na produktivitu. Hosté trefili vše co se dalo, a taktéž je podržel svými zákroky jejich brankář, což v Karviné, odkud se body příliš nevozí, je klíčové.

"Výjezd do Karviné se nám ohromně povedl. Jeli jsme tam v těžké pozici a potřebovali jsme body, abychom si upevnili pozici před play off. Upřímně jsem nečekal, že dokážeme zvítězit, jelikož z Karviné se body opravdu moc často nevozí," nadšeně hodnotí Michal Macháček a dodává: "Myslím si, že u výsledku tohoto utkání určitě rozhodla naše produktivita, kterou zase tak často úplně kvalitní nemáme, ale zrovna nám to sedlo. A nesmím opomenout výkon v brance Michala Nováka."

Letohrad dvakrát porazil Karvinou. Teď se již chystají na Pardubice.Zdroj: klub

V sobotním utkání ALPA Českého poháru Jeleni taktéž zvítězili, byť jejich sestava byla okleštěná o několik absencí.

"V tomto zápasu nám ohromně pomohlo. že z nás vše spadlo o den dříve, kdy jsme si mohli konečně oddechnout od stresu ohledně umístění v tabulce a panovala skvělá nálada, díky které jsme ani na vteřinu nepřestali věřit, že můžeme zvítězit a znovu jsme byli neskuteční v zakončení," hodnotí sobotní utkání třígólový střelec Macháček.

Již 23. 4 čeká na Letohrad krajský rival z Pardubic. V prvním čtvrtfinálovém utkání na venkovní půdě budou chtít především překvapit, ale nutno dodat, že Jeleni s týmem z města dostihů prohrávají většinou o jednu branku a série bude vyrovnaná.

"Pardubice mají kvalitní tým a nebude to nic lehkého, ale věřím, že můžeme postoupit, jelikož jsme s nimi odehráli vyrovnaná utkání, kde jsme klidně mohli brát i tři body. A v minulosti jsme úplně stejnou situaci dokázali zvládnout. Do každého utkání zkrátka budeme vstupovat tak, že musíme hrát zodpovědně a využívat šance. Na tuto roli jsme už dlouho zvyklí, takže nic nového," vyjadřuje se k sérii s Pardubicemi dorostenec Macháček.

HbK Karviná vs. SK Hokejbal Letohrad 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. Diviš (Pala), 31. Rosůlek J. (Fárský) – 4. Kovář (Halbrštát, Anýž), 14. Macháček (Dostál, Lajčiak), 26. Bureš, 27. Kovář (Halbrštát, Tobiáš), 34. Bureš (Lajčiak, Hubálek).

Střely: 25:17. Vyloučení: 3:3. Přesilovky: 3:3. Využití přesilovek: 0:1. V oslabení: 0:1.

Sestava Letohradu: Novák (Sterenčák) – Anýž, Bečka, Dostál, Nazad, Bureš – Halbrštát, Kovář, Tobiáš, Levý, Cvejn, Macháček, Hubálek, Lajčiak, Faltejsek.