Nikol, jak velkou radost máš po druhém triumfu? Je stejná jako po pondělním?

Jo, je to super mít dvě zlaté medaile. Jsem za to moc ráda.

Nikola PlecháčováZdroj: olympijskytym.czCo jsi říkala na atmosféru? Fanoušci byli podél trati i na ceremoniálu.

Je to skvělé, jaká je tady atmosféra. Je to až neskutečné.

Byla jsi už někdy na podobném květinovém ceremoniálu jako je tento olympijský?

Asi ne.

Když jsi stála na pódiu a čekala, až tě vyhlásí, nebyla nervozita?

Ani ne, nevím. Je to fakt neskutečný pocit, ale myslím si, že nervozita není potřeba.

Měla trať nějaké místo, které bylo nepříjemné?

Jo, to určitě. Ty kopce jsou tady hodně náročné.

Je to tvůj největší úspěch? Nebo už byl nějaký větší?

Asi jo, je to můj největší dosavadní úspěch.

Nikola Plecháčová (nahoře uprostřed) na květinovém ceremoniáluZdroj: Deník/Vladimír Machek

Jak si celkově užíváš atmosféru olympiády? Je tu mládež z celé republiky.

Je to tady skvělý. Myslím si, že na tuhle olympiádu budu vzpomínat ještě hodně dlouho. Je to velký zážitek, jen tak na to nezapomenu.

Nikola Plecháčová po květinovém ceremoniálu a před rozhovoremZdroj: Deník/Vladimír MachekKde trénuješ a kdo tě vede?

Trénuje mě Filip Herbs, kterému moc děkuju. A trénujeme ve Vrchlabí, v Horních Mísečkách, zkrátka v okolí Libereckého kraje.

Máš nějaký vzor?

No, to asi úplně ne. Jdu prostě za svým cílem a chci pokračovat dál se sportem.

Je ti bližší klasika nebo volný styl?

Je to takové, že je to úplně jiné. Mám ráda oboje.

