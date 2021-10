„Polská společnost Nice je již několik let jedním z předních partnerů ploché dráhy u našich severních sousedů. Nedílnou součástí podpory je rovněž spoluúčast na organizaci juniorských závodů, které nesou v názvu právě jméno společnosti. Po vzájemné dohodě s naším klubem a samozřejmě i reprezentanty České republiky dochází k tomu, že nejlepší jezdci této soutěže se utkají s juniory z naší země,“ uvedl za AMK Zlatá Přilba Pardubice Petr Moravec.

Českou republiku budou reprezentovat jezdci z kategorie do devatenácti let Petr Chlupáč, Daniel Klíma, Daniel Šilhán a dva jezdci, kteří by do šampionátů této věkové kategorie mohli naskočit příští rok – Jan Jeníček a Jaroslav Vaníček.

„Podle vzájemné dohody bude každý z týmů mít svého kapitána z kategorie seniorů. Tím českým bude Václav Milík, pro kterého shodou okolností bude tento závod teprve druhým setkáním se svými příznivci na domácí dráze,“ dodal Moravec s tím, že za polský tým pojede i lotyšský jezdec Andžejs Lebeděvs.

Závod začíná na pardubickém stadionu v sobotu ve 13 hodin a vyvrcholí speciální jízdou čtyř nejlepších.