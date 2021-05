„Ministerstvo zdravotnictví nám sice povolilo pořádat sportovní podniky, ale za velmi tvrdých podmínek. Jednou z nich je ta, že diváci nemůžou do hlediště stadionu,“ uvedl Petr Moravec na webu Zlaté přilby.

Závody Poháru AČR se pojedou v tomto týdnu dva. Dnes od 18 hodin v Praze a zítra o hodinu dříve v Pardubicích. „Zatím odkládáme prakticky vše, co se dá, ale naše jezdce čekají závody mistrovství světa a Evropy. Někteří z nich ještě letos neabsolvovali ostrý závod. Bylo to těžké rozhodnutí, ale muselo přijít. Závodníci musí měřit své síly, aby byli konkurenceschopní. To je důvod proč Praha a Pardubice tyto dva závody uspořádají,“ dodal Moravec, šéf české Komise ploché dráhy.

Na startovní listině obou závodů figurují i pardubičtí závodníci Václav Milík, Hynek Štichauer a Jaroslav Petrák. Vítěz Zlaté přilby města Pardubic z roku 2017 Milík už jezdí v Polsku, kde o víkendu svému týmu z Krosna pomohl devíti body k vítězství nad Bydhoští.