VIDEO: Zlatá přilba potvrdila, že je v plochodrážním světě naprostým fenoménem

Zaplněné ochozy, řev diváků i motocyklů, pády, prohry i vítězství. A také překvapení. To vše nabídl 75. ročník Zlaté přilby města Pardubic. Nejstarší pravidelně konaný závod na světě znovu potvrdil, že je v plochodrážní odnoži motorismu naprostým fenoménem. Tradičnímu podniku, který patří do rodinného stříbra města, a to nejen ve sportovní sféře, také přálo počasí. Pro všechny aktéry bylo ideální. S nadsázkou se dá říct, že teplé počasí nejvíce vyhovovalo jezdci,k terý je naopak zvyklý na severský mráz. Timo Lahti povýšil Finsko mezi stálice na plochodrážním nebi, který mi jsou Švédsko a Dánsko. Vlastně se dá říct, že je země tisíce jezer strčila do kapsy… Vždyť z této „popelky“ startoval jediný borec, zatímco z Dánska čtyři a Švédska tři.

Mexická vlna na stadionu při Zlaté přilbě. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil