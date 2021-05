Závod o místa v seriálu mistrovství Evropy jednotlivců se uskuteční v sobotu 22. května od 16 hodin. „Finále Speedway Euro Championship má být vrcholem sezony. Nikomu se nechce druhý rok po sobě do bojů o nejlepšího jezdce Evropy posílat pouze závodníky vybrané od stolu. Rozhodli jsme se vzhledem k našim přátelským vztahům s mezinárodní motocyklovou federací tento závod uspořádat v Pardubicích,“ řekl za organizátory Petr Moravec.

V dalších dnech se má jednat o tom, zda se na stadion dostanou i diváci. "Zatím do hlediště v tuto chvíli nemohou příznivci, ale do závodu je prostor na vyjednávání. Uděláme pro to maximum, protože sport by měl být především pro diváky," dodal Moravec.

Ještě bez přítomnosti diváků byla v tomto týdnu zahájena plochodrážní sezona v Česku. Oba závody Poháru AČR v Praze i v Pardubicích ovládl Jan Kvěch (Markéta Praha), za ním jsou na dalších pozicích celkového pořadí Josef Franc a Eduard Krčmář.

Pardubičtí jezdci Hynek Štichauer a Jaroslav Petrák jsou na sedmé a desáté pozici, Štichauer získal v obou závodech po deseti bodech. Václav Milík po zranění v první polské lize do závodů nezasáhl.