Startovní listina – MS jezdců do 21 let Finále 3, dnes od 17 hodin, plochodrážní stadion Pardubice 266 Mads Hansen (Dánsko), 14 Lukas Baumann (Německo), 73 Alexander Woentin (Švédsko), 46 Matthew Gilmore (Austrálie), 44 Petr Chlupáč (Česko), 23 Drew Kemp (Velká Británie), 515 Jakub Miśkowiak (Polsko), 115 Steven Goret (Francie), 9 Marko Levišin (Ukrajina), 16 Daniel Klíma (Česko), 24 Francis Gusts, 7 Daniils Kolodinskis (oba Lotyšsko), 10 Mateusz Swidnicki (Polsko), 47 Wiktor Lampart (Polsko), 201 Jan Kvěch (Česko), 33 Norick Blödorn (Německo), 17 Daniel Šilhán, 18 Pavel Kuchař (oba Česko).

Celý program pardubického víkendu Pátek 1. října od 17.00: Mistrovství světa jednotlivců do 21 let Sobota 2. října od 13.00: 47. Zlatá stuha juniorů + Mistrovství světa Flat track Neděle 3. října od 12.00: 73. Zlatá přilba města Pardubic

Nejen vrchol v podobě nedělního závodu o Zlatou přilbu, ale i předchozí dna dny naplněné programem na svítkovském plochodrážním stadionu. Vše vypukne dnes od 17 hodin. Pardubice opět hostí závod, který rozhodne o mistru světa do 21 let pro tento rok.

Finálový závod Mistrovství světa do 21 let na ploché dráze. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

