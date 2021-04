Pardubický jezdec na ploché dráze Václav Milík se představí v první polské lize. Už o víkendu ho čeká premiéra za Cellfast Wilki Krosno.

Plochodrážní jezdec Václav Milík. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Nový Milíkův tým v Polsku je nováčkem první ligy. "Krosno je ambiciózní nováček, není to takový ústup dozadu. Krosno se chce letos především zachránit a potom by v dalších letech samozřejmě chtělo výše. Je vidět, že se připravují. Potom by chtěli na nejlepší ligu světa zaútočit," uvedl Petr Moravec, šéf české Komise ploché dráhy.