Liga se do Přelouče vrátila po dvanácti letech a tak na počet obyvatel v nejmenším městě, ve kterém se kdy hrála nejvyšší ragbyová soutěž na území současného Česka, bylo opět možné sledovat zajímavé ragby.

Ragbisté Přelouče vstoupili do utkání úspěšnými trestnými kopy, po kterých ještě ve třicáté minutě drželi vedení 9:8. Jenže ještě do poločasu Vyškované položili druhou pětku utkání a převzali vedení.

Ve druhé půli už skorovali jenom hosté, kteří se třikrát dostali s míčem v ruce do brankoviště Přelouče a bylo o výsledku rozhonuto. To, že jen Vyškov bodoval, neznamená, že by Přelouč neměla žádné šance na úspěch. Útoky domácích borců však skončily dvakrát špatnou finální přihrávkou jindy tomu zabránili důslednější hráči soupeře, kteří stačili napravit chyby v obraně hostů.

"Ve druhém poločase spoluhráči byli více nedisciplinovaní a proto jsme Vyškovu umožnili položit tolik pětek do našeho brankoviště. Když utkání s Vyškovem srovnám s utkáním před týdnem s mistrovskou Spartou, tak nám dnes chyběla větší bojovnost. Možná, že nás snazovala odpovědnost před domácími diváky. To víte, ligové ragby se do Přelouče vrátilo po dvanácti letech," řekl pro ragbyový magazín ceskeragby.cz hrající trenér a ještě kapitán Jan Čížek.

"Vyhráli jsme zaslouženě, ale s chybami, kterých jsme se bohužel dopustili dost. Na zápas s nováčkem soutěže v Přelouči jsme se pečlivě připravovali a soupeře jsme rozhodně nepodcenili. Přelouč má svoji kvalitu a nebude pro žádný tým snadné nad ní zejména v domácím prostředí vyhrát, což nám dneska ukázala. Také jsme ve Vyškově uvítali, že se utkání v Přelouči vůbec odehrálo a nebylo odloženo jako ostatní zápasy z důvodu karantény říčanských ragbistů a po doporučení STK Unie," řekl po utkání kouč Vyškova Milan Štourač.

Zbývá vysvětlit, proč se ligové ragby hrálo jen v Přelouči. Ostatní utkání byla na základě doporučení Sportovnětechnické komise Unie, neboť tým Říčan, který v prvním kole hrál s Dragonem Brno, je celý v karanténě.



Proto došlo k tomu, že se zápasy: Dragon Brno - Praga Praha, Slavia Praha - RC Říčany a Sparta Praha - Tatra Smíchov odložily.



Na případy odložených ragbyových utkání z důvodů hráčů v karanténě pamatovala i Sportovnětechnická komise České rugbyové unie, která v dodatku k Rozpisu soutěže stanovila tato pravidla. Pokud z důvodu karanténního opatření nebo při jiné situaci mající původ v šíření nemoci COVID -19 nemůže k soutěžnímu utkání ragby o patnácti hráčích nastoupit alespoň čtrnáct hráčů, bude utkání odloženo.



Kluby jsou pak povinny dohodnout se na novém termínu utkání a to tak, že nový termín musí být sjednán na dobu nejpozději do 21.října 2020, kdy má být zahájena nadstavbová část. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost a na novém termínu se nedomluví, nařídí řídící orgán soutěže termín nového utkání podle svého uvážení.



Jen v případě, že utkání nelze z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID –19 odehrát, rozhodne řídící orgán o kontumaci tohoto utkání svýsledkem 0:0 a přidělení 2 bodů každému týmu. Do semifinále nadstavbové části soutěže může postoupit jen tým, který řádně odehraje minimálně 5 ze 7 utkání základní části.



Ragbyová liga 2020 - druhé kolo

RC Přelouč - JIMI Vyškov 9:30 (9:13)



Pětky 0:5, trestné kopy 3:1, kopy po pětce 0:1 * Body: Kohout Jan (2TK) 6, Rozkošný (TK) 3 - Pantůček (P, TK, KP) 10, Pytela (P), Šenk (P), Kovář Ondřej (P), Chlabala (P) všichni po 5 * Rozhodčí Čekal.



Aktuální pořadí: 1. Tatra Smíchov, 2. Sparta Praha, 3. Říčany, 4. Vyškov (všichni 5 bodů), 4. Praga Praha 4 body, 6. Dragon Brno, 7. Přelouč a 8. Slavia Praha (všichni 0 bodů) .

Petr Skála