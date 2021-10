Letohradští hokejbalisté vybojovali v domácím dvojzápase čtyři body a průběžně jim náleží třetí pozice v extraligovém pořadí. Střeleckou explozi proti Hostivaři vystřídalo soužení v souboji proti Karviné.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Hostivař. | Foto: Iva Janoušková

„Utkání proti Hostivaři jsme nezačali zrovna dobře, soupeř se dostal zkraje úvodní části do tlaku. Nás ale perfektně podržel Míša Novák, po dvou slepených gólech jsme se rapidně uklidnili a převzali otěže zápasu do svých rukou. Hráči plnili pokyny na jedničku, tlačili jsme se do branky a góly jen přibývali. Škoda jen, že jsme dopustili takovou přestřelku z důvodů mnoha nesmyslných vyloučení od poloviny utkání. Hostivař hrála přesilovky výborně a díky nim se udržela ve hře prakticky až do konce utkání. Nicméně si myslím, že to bylo pro nás zasloužené vítězství,“ okomentoval asistent trenéra Filip Červinka duel hraný před kamerami O2 TV, který ozdobil čtyřgólový Vojtěch Bogdány.