Pohybové studio Hroch patří mezi evropskou elitu

Jít si za svými sny. To je jistě motto, kterým se řídí trenéři a tanečníci z Pohybového studia Hroch, jimž již téměř třicet let vytváří zázemí Dům dětí a mládeže BETA. Již od jeho založení Míšou Vebrovou funguje studio jako komunita, která ze svých členů vychovává nové trenérky a trenéry, vkládající do práce s dětmi a mladými lidmi kromě svého času a zkušeností také srdce. To vše platí i pro hlavní trenérku PS Hroch Báru Komínkovou.

Pohybové studio Hroch v Chorvatsku zazářilo. | Foto: PS Hroch