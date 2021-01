Martin Michek dojel na 19. místě a průběžně je sedmnáctý. „Na prvních 30 kilometrech jsem narazil na skálu, která nešla pomalu ani vyjít a ztratil jsem tam asi dvě minuty. Jinak to bylo zase šíleně rychlé. A na rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami. Těm v rychlosti nejde konkurovat, mají úplně jiné možnosti,“ přiblížil Michek.

„Bylo to podobné jako v pondělí, ke konci jsem měl maximálku 166 km/h,“ přidal se ke svému kolegovi Milan Engel, jenž byl v cíli na 35. pozici a celkově uzavírá TOP 30.

Organizátoři Dakaru slibovali, že letošní trať zpomalí, leč místo obtížných úseků opět dominují velmi rychlé pasáže. A třetí dějství nebylo výjimkou. „Duny tvořily nějakých deset procent. Přitom v rychlých pasážích ztrácíme nejvíc. Tovární stroje jedou o 15 km/h rychleji a to na sto kilometrech udělá patnáct minut, což je dost,“ vysvětlil Michek, který si však sériové KTM jinak pochvaluje. „I tak jim díky naší šikovnosti dokážeme zatápět, což si uvědomují. Vyvíjíme si totiž vlastní komponenty a těžíme z týmového know how.“

Rodák z Českých Budějovic v úterý ztratil na vítězného Australana Price 17 minut. Do čela průběžně klasifikace se nyní dostal velmi stabilně závodící Američan Howes.

„V technických pasážích a v místech náročných na navigaci takový rozdíl mezi námi není, když se však jede po rovinatých vypalovačkách, tak jim prostě s našimi sériovými motorkami nestačíme. Rozhodně se o to ale budeme pokoušet,“ pospal realitu Michek. „Po těch písčitých pláních jsem jel v průměru kolem 130 až 140 km/h. Měl jsem strach, aby mi nedošel benzín, takže jsem raději trošku zpomalil. To mě stálo umístění a cenné minuty. Možná jsem to měl risknout a jet na plný plyn. Ale je to ještě dlouhý závod,“ konstatoval Engel.

Oběma závodníkům týmu Orion Moto Racing Group by mohla pomoci úprava ve vyladění motorky. Pak by ale zase riskovali technické problémy. „Moc operativního prostoru není. Připravovali jsme se na techničtější úseky, ale znovu je to neskutečné rychlé. Zvedli jsme výkon motoru o 800 otáček. Kdybychom to posunuli ještě více, tak bychom mohli oddělat motory a to nechceme riskovat. Oni vědí, že jim to vydrží i v 12 000 otáčkách, mají to vyzkoušené. Pár nápadů však ještě máme,“ přiblížil šéf stáje Ervín Krajčovič. Pokud aktuální trend v profilu etap bude pokračovat, český tým patrně sáhne k určitým změnám v nastavení motorky.

„Pořadatelé přitom před letošním Dakarem tvrdili, že to bude pomalejší, že chtějí Dakar bezpečnější, a také říkali, že bude více dun. Ale kluci zatím většinou jedou na plný kotel. Jsme teď na solné pláni a slyšíme motorku dvě minuty předtím, než přijede k nám, jak se to z té dálky po rovině rozléhá,“ nastínil Krajčovič.

Středeční čtvrtá etapa zavede peloton Dakaru do metropole Rijádu, měří přes 800 kilometrů, měřených bude 337. (mrg, rh)