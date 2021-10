Tým Vysočiny přijel do haly na Duklu jen s osmi hráči. Jeho lídrem byl Lukáš Kantůrek, hostující z Královských sokolů. Předpokládaná snadná záležitost to ale nebyla. Pardubický tým rozhodl utkání v úvodní čtvrtině, kdy si dobrou hrou brzo vypracoval dvouciferný náskok. Převaha domácích vyvrcholila v polovině druhé čtvrtiny, kdy vedli o jednadvacet bodů. Pak ale hra mladé Beksy šla rychle dolů a ve 26. minutě byli pouze v tříbodovém plusu (53:50). Domácím se v té chvíli nedařila střelba a chyběl jim útočný doskok. Stačili se však rychle vzpamatovat a ve čtvrtém dějství si znovu vytvořili pohodlný náskok (73:58). Utkání dovedli ke kontrolované výhře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.