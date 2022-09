Body: Horáček, Řičica 5. Sestava: Dušek, Čejka, Horáček, Jech, Krejzl, Suchý, Preininger, Trunec, Stýblo, Čížek Jan, Řičica, Nevrlý, Petržilka, Chrbolka, Kohout. Střídali: Hanč, Staněk, Novák, Pánek, Adamec, Charvát, do hry nezasáhl Pospíšil a Doležel.

Utkání bylo hodně vyrovnané. První pětka utkání padla až po 20.minutách, kdy petrovičtí hráči položili na pravé straně hřiště a jejich prokop nebyl úspěšný.

Přelouči se podařilo do pěti minut odpovědět, kdy po vyhraném autu a rychlé hře roje prorazil do pětkoviště Horáček, bohužel ani tato konverze nebyla proměněna. To bylo z bodů v prvním poločase vše a skóre bylo 5:5.

Druhý poločas se nesl ve stejném stylu jako začal ten první. Náš roj měl výhodu dvou mlýnů u pětkoviště soupeře, bohužel ani jednou se přeloučským hráčům nepodařilo skórovat.

Další body přidali hosté, když položili s prokopem a ujali se vedení 5:12. Přelouč se snažila zvrátit skóre na svoji stranu, a to druhou pětku, kterou premiérově položil Říčka.

To však bylo ze strany domácích vše. Petrovice přidali dva proměněnné trestné kopy, oba proti háčku a zvítězili o osm bodů - 10:18.

Další utkání odehrají ragbisté Přelouče 11. 9 na půdě Bystrce.