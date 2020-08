Sparta Praha – RC Přelouč 48:13 (24:3). Body hostů: Jan Čížek a Rozkošný po 5, Jan Kohout 3. Pětky 6:1, trestné kopy: 2:2, kopy po pětce 6:1.

Ragbisté Přelouče si proti favoritu nevedli špatně. Spartě dlouho bránili se bodově prosadit, ale nakonec je šestkrát pustili do svého brankoviště.

„Dosáhli jsme proti Spartě lepšího výsledku než vloni ve finále Tatra a navíc jsme položili pětku, což Smíchov nedokázal. Ukázali jsme, že nikomu nic nedarujeme,“ vzkázal soupeřům Jan Čížek, kapitán a zároveň hrající trenér Přelouče.

„Pro mne to byl návrat do ligy po dvanácti letech. V roce 2008, kdy naposled hrála Přelouč ligu, jsem jako šestnáctiletý hrál za áčko mužů. A mé první ligové utkání bylo také se Spartou Praha. Za těch dvanáct let bez ligy jsme se vrátit do nejvyšší soutěže mohli vícekrát třeba. Jenže jako vítěz druhé ligy jsme buď nevyhráli baráž, nebo jsme se rozhodli sami soutěž nehrát. Tehdy první liga pro náš tým nemožná pro úzký kádr hráčů. Na nejvyšší soutěž potřebujete mít k dispozici 25 až 30 hráčů. Takovou základnou jsme nedisponovali a soupeřům jsme nemohli konkurovat,“ vysvětlil hrající trenér dlouholetou neúčast v lize.