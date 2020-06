„V neděli 21. června startuje sedmičková série dvou turnajů nazvaná Letní pohár ragby 7s. Ten druhý se uskuteční 11. července. Na něm bude vyhlášen i vítěz celkového klání,“ přibližuje obnovení činnosti sportovní ředitel Martin Kohout.

Mezi prvním a druhým turnajem se koná dvoudenní mistrovství České republiky, kde Bizoni obhajují druhé místo z roku 2019.

„Šampionát se odehraje na národním ragbyovém stadionu na Markétě, kde došlo k rekonstrukci hřiště a české ragby tam natrvalo zakotvilo,“ konstatuje potěšeně.

A pak si tvrdí muži rozbalí bonbonek. V srpnu se totiž rozjede 1. liga ragby, do které se Přelouč vrátila po dlouhých dvanácti letech.

„Zkrácená soutěž bude omezena pouze na podzimní část. Zahajuje 22. srpna a vyvrcholí 7. listopadu zápasy o konečné umístění.“

Přelouč čeká deset těžkých zápasů s elitními týmy.

„Chceme odehrát každý zápas se ctí a pokusit se v soutěži setrvat i do dalšího ročníku. Zveme všechny fanoušky ragby do Přeloučské arény, kde na ně čeká zrekonstruovaná tribuna i zázemí klubu. Do ligového ročníku vstoupíme i s podporou Pardubického kraje, který poskytl týmu dotaci k dovybavení výstroje,“ poukazuje na pomoc Kohout. (zz)