A protože Petr Bartoš potvrdil svoji dominanci mezi veterány, skončila polovina kategorií triumfem značky Orion. Když se k tomu připočtou úspěchy mladých závodníků ve třídy 85 ccm, není divu, že týmový manažer PETR KOVÁŘ zářil po dojezdu spokojeností. „Pro nás to byl báječný závod,“ právem si pochvaloval bývalý vynikající motokrosař.

Jak se rodilo premiérové vítězství Petra Rathouského v seniorském šampionátu?

Stejně jako v minulých závodech šel na start jako první, opět zajel nejlepší měřený čas. Start úvodní jízdy se mu povedl výborně, šel do čela, hned za ním jezdil další mladík Wagenknecht a čekal na chybu. Ta přišla, oba si vyměnili role a tentokrát to byl Petr, kdo na trati, která byla po dešti, tak zvaně žral bahno. Jejich bitva vyvrcholila v závěrečném kole, kdy to tam Petr v poslední zatáčce soupeři poslal a těsně vyhrál. To byla paráda. Dokonce si po této rozjížďce přivlastnil červenou tabulku lídra šampionátu, protože slovenský favorit Jošt dojel do cíle osmý.

Ve druhé rundě to vypadalo přece jen jinak, ti, kterým se předtím nedařilo, šli dopředu, ale Petr moc nezaostal…

Šimon Jošt mívá druhé jízdy tradičně silné, což potvrdil a ujel všem. My jsme ale sledovali situaci za ním a boj Petra Rathouského s Janem Wagenknechtem. Náš zástupce udržel konkurenta za svými zády, v cíli byl čtvrtý a to mu v celkovém součtu bohatě stačilo na prvenství a dosud životní úspěch. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že porazí Jošta, Kohúta, Sukupa a další silné motokrosaře, tak bych se tomu asi jen smál. A najednou je ve hře o mistrovský titul. S tím jsme tedy doopravdy nepočítali.

Jak hodnotíte ostatní výkony vašich borců v Dalečíně?

Petr Bartoš potvrdil svoji dominanci v kategorii veteránů, tam je to svým způsobem „povinnost“, tím spíše že jeho rival z předešlých sezon Martin Žerava letos ještě nezávodil. Kromě toho ale stojí za zmínku, že je po Dalečíně, kde skončil jedenáctý, v TOP 10 průběžné klasifikace v kubatuře MX1. Právě v desítce bych rád viděl i Jonáše Nedvěda, který zajel výborně v první rozjížďce, v níž bral holeshot a dlouho se pohyboval na předních pozicích. Teprve v závěru trochu ubral, ale i tak dojel šestý, což bych si od něho představoval pravidelně. Byla ohromná škoda, že ve druhé jízdě musel kvůli technickým problémům odstoupit, protože z toho mohl být také velice dobrý výsledek.

Radost vám určitě dělají mladí hoši Kučeřík a Červenka ve třídě 85 ccm, že…

Rozhodně ano. Dominik i Martin se pohybují v elitní trojce, první jmenovaný byl dokonce na čele mistrovství. Je pravda, že jeho přemožitel z Dalečína Martin Závrský je o něco rychlejší, ale je také o rok starší. Oba naši kluci ale závodí velmi pěkně a jsou příslibem do budoucích let.

Jaký je nejbližší soutěžní program vašich motokrosařů?

Tuto sobotu pokračuje juniorský seriál v Karlíně, v neděli jedeme na Slovensko na tamní mistrák. Potom přijdou na řadu další dva podniky českého šampionátu v Kaplici a Petrovicích. A přiznávám, že v takové formě jako v Dalečíně bychom se moc rádi předvedli v září na naší domácí trati v Opatově u Svitav.

MMČR v motokrosu 2021 po 3. závodu:

MX1: 1. Butron (Španělsko, JD Gunnex) 130 bodů, 2. Drdaj (PP Racing) 110, 3. Nagl (Německo, Haas Racing) 100, …10. Bartoš 60, 12. Nedvěd 56.

MX2: 1. Jošt (Slovensko, Osička MX Team) 124 bodů, 2. Rathouský 118, 3. Wagenknecht (HT Group Racing Team) 114.

Veterán: 1. Bartoš 150 bodů, … 12. Suchánek 46.

85 ccm: 1. Závrský (New2 Project s.r.o.) 283 bodů, 2. Kučeřík 283, 3. Červenka 195.