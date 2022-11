Sklizeň. Jinak ani nelze pojmenovat počínání si pardubických karatistek a karatistů na mistrovství České republiky v Praze. Dalo by se říct, že přijeli, rozcvičili se a hned brali cenné kovy.

"Samozřejmě jsme jeli na turnaj ukořistit pár ocenění, ale to co nám předvedli někteří z nové generace karatistů, by nikdo z nás starších, vzhledem ke krátké době tréninku na MČR, nečekal. Díky jejich nasazení pomohli klubu vyhrát celý turnaj s celkovým součtem ocenění v podobě 7 pohárů a 4 medailí," sděluje mistr a trenér Pavel Trunec.

Tabulka umístění ve formách:

mistr Adam Knajbl - C6° (Forma Contra-set) 1. místo

Aleš Hajdák - S5° (Forma Quinta-set) 3. místo

Jiří Michek - S3° (Forma Terca-set) 2. místo

Markéta Veselá - S2° (Forma Secunda-set) 3. místo

Václav Němec - F1° (Forma Prima) 1. místo

Tabulka umístění ve sparingu a bojích:

mistr Adam Knajbl - MA (muži absolutní) 1. místomistr

Adam Knajbl - MV (muži veteráni) 1. místo

Aleš Hajdák - MA (muži absolutní) 3. místo

Jiří Michek - MG (muži zelení) 2. místo

Markéta Veselá - F-16 (dívky pod 16 let) 1. místo

Jakub Hrabaň - M-16 (chlapci pod 16 let) 2. místo