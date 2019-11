Nedotažené jubileum. Pomalu končí sporty, které se převážně odvíjí pod otevřeným nebem. Jedním z nich je měkká forma softbalu. A tak slowpichisté Waynes Pardubice mohou bilancovat svoji desátou sezonu existence.

V ní smíšený tým ze Svítkova vyhrál Indoor ligu, Českou slowpitchovou ligu i mistrovství republiky veteránů. Do sbírky trofejí si přidal druhé místo z domácího šampionátů dospělých. Hned devět hráčů a dva trenéři reprezentovali zemi na evropském vrcholu v Maďarsku. jedním z nich byl TOMÁŠ RAMBOUSEK (na snímku). Právě on se ohlédne za jubilejním rokem Waynes.

Letopočet 2019 byl z vašeho pohledu nabitý úspěchy. Panuje tedy spokojenost?

Panuje i nepanuje. Je skvělé něco vyhrát, a to se nám letos dařilo. Z toho mám radost. Jenže jsme prohráli finále MČR a nepostoupili na pohár 2020. I přes všechnu naši snahu jsme to nezvládli a strašně nás to všechny mrzí. Na druhou stranu prohry k životu patří. Je to alespoň obrovská výzva pro další práci. Musíme se na sebe podívat z jiného úhlu pohledu a lépe se připravit na den D. Udělat pro to víc!

Který z vrcholů sezony vám učinil tu největší radost?

Asi ten poslední, tedy titul na republice veteránů. My jsme po celý rok zastávali většinou roli favorita zápasu, turnaje nebo celé soutěže. A tady jsme jím nebyli. Přijeli jsme si, jak se říká, jenom zahrát a každou medaili brali jako velký bonus.

Příjemně se to zvrtlo, viďte?

Jasně. Najednou jsme nastupovali ve finále proti obrovským favoritům, trojnásobným veteránským mistrům CIT&A.

To ale ještě nebyl konec, co říkáte?

Ano. Na konci zápasu jsme prohrávali o dva body a šance uspět už byla mizivá. A pak tam ainda Rambousková poslala vítězný homerun. Bylo to naprosto ohromující. Nějak tahle to bývá ve filmech o baseballu (směje se). No prostě sen všech pálkařů.

Waynes ale není jen dospělý slowpitch. Několik let se věnujete mládežnickému baseballu. Sklízíte už plody?

Je tomu tak. Letos si nejlépe vedla nejmladší kategorie do šesti let. Malí Waynes Futuros vyhráli regionální ligu U6 a ti samí hráči skončili v soutěži sedmiletých na fantastickém druhém místě. Hráči kategorie U13 Filip, Polena a Rambousková hráli za regionální výběr v Euroafrické kvalifikaci soutěže Little League. Aneta Rambousková pak byla vybrána do širšího reprezentačního výběru pro ME 2020.

Buď jak buď, rok 2019 je pro vás již minulostí. Jaké máte plány do příští sezony?

Chceme se co nejlépe připravit na kvalifikační turnaj na pohár 2022, což bude Mistrovství České republiky. Dále nás čekají tři ostré turnaje. V Belgii, Velké Británii a Sláva Hosana, kterou pořádáme. A samozřejmě budeme chtít obhájit první místo v České slowpitchové lize.

Zdá se, že za deset let trvání se z příležitostného slowpitchového týmu stal fungující klub. Co byste si přál do příští desetiletky?

Nejen já, ale my všichni v klubu bychom si přáli mít konečně už vlastní hřiště. Ohromně by to pomohlo našemu dalšímu rozvoji a otevřelo nové možnosti, kam se v budoucnu posunout.

Waynes Pardubice

Rok založení: 2009.

Největší úspěchy: mistrovství České republiky – 2x první, 2x druzí, 1x třetí, Česká slowpitchová liga – 6 x první, 1x druzí, Indoor liga – 3x první, 3x třetí.