„Nepředvedl jsem nejlepší výkon, omlouvám se. Příště to bude lepší show. Byl to ale hodně těžký zápas. Glover byl těžký soupeř. Ukázal, proč byl šampionem, a jsem rád, že jsem se mohl utkat s někým, jako je on,“ uvedl český samuraj.

Pro Procházku se zápas nevyvíjel vůbec dobře, když s Teixeirou prohrával na body. Už před startem pátého kola věděl, že svého soupeře musí ukončit, jestli chce pomýšlet na vítězství. Jenže do závěrečné pětiminutovky vstoupil lépe Brazilec, který překvapivě udával tempo v postoji. Procházku dokázal skvěle trefovat. Následně se boj přesunul na zem, kde to vypadalo, že si zkušený dvaačtyřicetiletý borec nemůže nechat vítězství vzít.

Opak byl pravdou. Český zápasník se skvěle přetočil a zvolil nejméně očekávanou taktiku, když svého soupeře začal škrtit technikou s názvem „Rear naked choke“. Teixeirovi nezbylo nic jiného než 28 vteřin před koncem odklepat. Paradoxem je, že se před zápasem předpovídalo, že jestli má vyhrát Brazilec, tak se svým vytříbeným jiu-jitsu má na zemi největší šanci právě on. „Jak jsem řekl před zápasem, byl jsem připravený to ukončit v prvním i pátém kole, když to bude potřeba. A bylo mi jedno, zda to bude knokaut, série úderů nebo submise,“ uvedl Procházka a doplnil: „Čekal jsem na příležitost a byl jsem trochu líný to ukončit dříve. Byla to válka, Glover je skutečný bojovník a takové mám rád.“ Jiří Procházka.Zdroj: ČTK

Krvavý zápas strhl na internetu řadu reakcí. Procházkovi gratuloval například legendární zápasník Conor McGregor. Na svém Instagramu se k velkému vítězství kolegy vyjádřil i zápasník z Hradce Králové Patrik Kincl. „Po dnešním tituláku jsem konečně zjistil, jak lze Jiřinu jednoduše porazit. Stačí k tomu gun a dva zásobníky,“ pobavil svoje sledující a dodal: „Ono když nefunguje škrcení, přesná a tvrdá zadní, tak tohle je asi poslední možnost. Obrovská gratulace. I za ukázání světu, kde je Česká republika.“ Teď nezbývá než čekat, kdo bude dalším soupeřem.

Glosa Vladimíra Machka

Český samuraj dobyl svět

Zápasnické Nagano. Tak se mluvilo o titulovém zápase Jiřího Procházky s Gloverem Teixeirou v prestižní organizaci UFC v polotěžké váze. Oba zápasníci předvedli parádní řežbu, ale Procházka dokázal, že je nezlomný. Zápas se nevyvíjel podle představ, když ho zkušený Brazilec několikrát dostal na zem. V pátém kole ho dokonce tlačil v postoji, jenže český samuraj vytáhl majstrštyk. V pátém kole svého soupeře uškrtil a ukázal, že patří mezi nejlepší z nejlepších.