Jen sedm setin chybělo Danielu Gracíkovi k medaili na mistrovství Evropy do 23 let v Dublinu. Na své nejsilnější trati 50 metrů motýlek atakoval pardubický plavec v poslední den šampionátu medailové pozice a časem 23,64 obsadil vynikající, leč neoblíbenou čtvrtou příčku.

Nepopulární umístění. Daniel Gracík sahal na padesátce motýlkem po cenném kovu. Těsně mu nakonec unikl. | Foto: Foto: Miroslav Nowak

Daniel Gracík se na konci července zúčastnil seniorského mistrovství světa ve Fukuoce a v krátkém časovém sledu tak absolvoval další velkou mezinárodní akci. V Dublinu nejprve vybojoval v pátek finále a v něm sedmé místo na motýlkářské stovce. O dva dny později závodník SCPA Pardubice vedl parádně na trati 50 metrů motýlek, když se dostal do finále, v němž útočil na vlastní český rekord i pódiové umístění. Rekord i „bedna“ sice Gracíkovi odolaly, ale čtvrté místo je vynikajícím počinem nadějného reprezentanta. Osmnáctiletý Gracík dosáhl času 23,64, kterým za bronzovým Dánem Rasmusem Nickelsenem zaostal pouze o sedm a za svým vlastním českým maximem o 18 setin sekundy. Evropským šampiónem se stal Stergios-Marios Bilas z Řecka (23,16).

„Být čtvrtý, z toho člověk nemá úplně radost. Nicméně nepřijel jsem sem jen kvůli umístění, ale abych si trochu zvednul náladu po návratu z Japonska. Myslím si ale, že to nebylo úplně špatné a to, pro co jsem si přijel, jsem si také splnil,“ ohlédl se za svým druhým finále v Dublinu Daniel Gracík. (jn, rh)