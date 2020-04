Redaktoři Deníku oslovili padesát sportovců, kteří pocházejí z Prahy nebo jsou s metropolí silně spjati. Jejich odpovědi najdete v infografice (pro zvětšení klikněte na obrázek pod tímto textem).

Daniel Suchánek, kanoistika, Vysoké Mýto

Jelikož je kanoistika sólový sport, stále mohu jezdit na řeku, to mi žádná vyhláška ani nařízení nezakazuje. Silové a kondiční tréninky naopak simuluji v domácích podmínkách na zahradě. Připadám si pak trochu jako Rocky Balboa. Popravdě je mi takový trénink mnohem bližší než někde ve fitcentru. Co však při některých aktivitách chybí, je kolektiv. Co se další aktivity týče, věnuji se především posilování s váhou vlastního těla.

Pardubická softbalistka, reprezentace ČR Lucie Petrásková

Od té doby, co sportuji, si nepamatuji, že bych někdy byla doma déle než 2 dny. Je to tedy velký nezvyk, ale zároveň čas dohnat nějaké resty. Dopoledne pracuji na notebooku a asi jako každý sportovec mám doma činky, terabandy, medicinbaly, takže cvičím pořád, ale taky odpočívám na gauči s knížkou, u seriálů nebo u xboxu.

Jo a skládání puzzle, teď mám zrovna rozdělané pětitisícové, které jsem si zpestřila cvičením, že co jeden dílek do skládačky, to jeden dřep :-) a taky plánujeme rodinu, takže více času společně doma se nám hodí :-)

Martin Kratochvíl, trenér plavců SC PA Pardubice

Se svojí tréninkovou skupinou máme na každý den kruhový trénink s vlastní vahou v domácí karanténě. Cvičíme doma v obýváků, případně na zahradě. Na každý den dle rozpisu připraví jeden z týmu pro všechny členy naší skupiny hodinovou silovou přípravu a tu pak všichni cvičíme. Je na každém z nás, jak zodpovědně k tomu přistoupí. Je to otázka morálky a sebekontroly. A protože hodina denně je málo, doplňuji posilování ještě běháním v lese. Až sundáme jednoho dne roušky, myslím, že budeme mít dobrou vitální kapacitu plic :-)