Co stojí za úspěchem tenistky Karolíny Muchové při letošním postupu do semifinále grandslamu Australian Open, zda bojovník MMA Attila Végh vyslyší výzvy Karlose Vémoly k druhému střetu a jak se ze situace v Plzni může vyhrabat fotbalový trenér Adrián Guľa. Mentální kouč Radek Šefčík, rodák z Hořic, který žije na Slovensku, se také vyjadřuje o současném (ne)sportování dětí.

Muchová má na velký triumf. Jen to zdraví…

S Karolínou Muchovou začal Radek Šefčík pracovat loni v říjnu, kdy brzy vypadla na turnaji v Ostravě. „Oslovil mě její trenér David Kotyza. Už dříve jsme spolupracovali s Petrou Kvitovou,“ říká.

Letos v únoru už tenistka slavila životní úspěch – semifinále Australian Open.„Karolína má velmi dobrý mentální základ, ale některé specifické tenisové věci jsme začali od základů. Soustředili jsme se na koncentrační principy, jak se dostat do zápasu, jak zvládat těžké momenty, nebo jak pracovat s herní jistotou,“ uvedl Šefčík.

V kontaktu byli i během turnaje v Austrálii. V souboji o osmifinále Muchová vyřadila krajanku a favoritku Karolínu Plíškovou (7:5, 7:5), když ve druhém setu prohrávala už 0:5. Co se v ní odehrávalo?

„Byla si vědoma, že předchozí gamy nebyly odehrané podle očekávání, ale věděla, že umí posouvat úroveň své hry tím, že půjde do lepšího načasování úderů a jejich délky. Neutápěla se v chybách a držela se koncentračních principů. Tím vším na protihráčku zvyšovala tlak,“ popisuje mentální kouč.

Naopak Plíšková propadala nejistotě. „V tenise všeobecně je nejtěžší uzavřít set. Paradoxně ten, kdo hladce vyhrává, to má těžší. Máte v podvědomí tlak z očekávání, vidíte, že se protihráčka zvedá, začíná kopat a ztrácíte soustředěnost. Začínáte se chovat jinak. U žen, které mají větší emoční spektrum, je tohle častější. Říkám tomu pasti koncovky setu.“

A může Muchová vyhrát grandslam? „Určitě na to má. Má mentalitu vítěze. V tom udělala obrovský progres. Spíš bude otázkou, jestli její tělo zvládne tolik zápasů v řadě. I tady dohrávala semifinále s natrženým břišním svalem,“ míní Šefčík.

Mají v době covidu výhody sportovci, kteří méně trénují?

„Je to individuální. Lépe jsou na tom zápasové typy, co nepotřebují tolik trénovat. Takovou hráčkou je třeba Petra Kvitová. Pro jiné může být naopak problém, že pauzami ztratili rytmus,“ poukázal.

Vémola hecuje Végha. Slovenský obr mlčí

V listopadu 2019 v zápase století bojovníků MMA Attila Végh porazil Karlose Vémolu, českého Terminátora. Za úspěchem slovenského obra tehdy stál i Radek Šefčík. Vémola se nyní snaží Végha vyhecovat k odvetě, tomu se moc nechce.

Dojde k souboji? „Attila momentálně nemá důvod jít do zápasu. Vítězstvím nad Vémolou získal hodně, prestiž, peníze, sponzory, film a kupu dalších věcí. Navíc se nyní už více situoval do role kouče a mentora zápasníků. Myslím, že souboji není nakloněn,“ soudí Šefčík.

A co by ho vyhecovalo? „Vémola má mediální vliv, tak možná to a pak peníze. Ale jít do zápasu jen pro peníze není dobře. Musel by najít i hlubší důvod proč bojovat.“

Juráček, kluk z Ulice, co může ohromit MMA

Radek Šefčík má nyní v péči další velký talent MMA - Matúše Juráčka. Pětadvacetiletého Čecha z Oktagonu, jenž v mládí talent tříbil i pouličními bitkami jako fotbalový chuligán Slavie Praha. „Jeho teenagerské roky ho nějak formovaly, prožil reálnou bitku na ulici. Má svůj shape (formu),“ usmívá se Šefčík.

Předpoklady má, ale jen ty nestačí. „Aby se fighter dostal do nejvyšší ligy UFC potřebuje víc. Musí mít bojovou inteligenci, schopnost vylepšovat svůj styl a improvizovat v zápase,“ říká.

Juráček má ještě něco navíc. „V boji má v sobě esenci radosti a uvolněnosti. U většiny ostatních boj přitom vyvolává spíš stres. Pokud bude zdravý a neobklopí se špatnými lidmi, tak může hodně dosáhnout.“

Fotbalová Plzeň tápe. Trpělivost s Guľou

Radek Šefčík je i v kontaktu s Adriánem Guľou, koučem fotbalistů Plzně, která loni po jarním nástupu slovenského stratéga najela na vítěznou vlnu, ale v letošní sezoně se trápí. Poháry jsou daleko.

„Nastalo období půstu. Roli hraje i rozpočet klubu. Se Slavií či Spartou se nedá srovnat. Pokud nemůžete koupit hráče, tak musíte vsadit na výchovu stávajících, a to vyžaduje trpělivost. A plno klubů není trpělivých,“ předeslal mentální kouč.

Nepůsobí ve Viktorii kontraproduktivně enormní tlak vedení, které by tým rádo vidělo v boji o Ligu mistrů, ale realita už je dávno jiná.

„Každý majitel chce vidět svůj klub co nejvýš. To je v pořádku. Kdo platí, chce i výsledky. Očekáváním pochopitelně vytváříte tlak a je na trenérovi a na hráčích, aby s ním uměli pracovat. Kdo se to nenaučí, končí.“

Jenže třeba Slavia si může koupit kvalitní borce v Česku i v zahraničí.

„To můžete kompenzovat mentální přípravou se stávající hráči a rozdíly částečně smažete. Ale transformační proces hráče trvá rok či dva. Ale pokud hráč nemá vztah k mentální přípravě, tak ho posunete výš jen o kousek,“ zdůraznil Radek Šefčík.

Covid pročistí trh. Děti musí mít pohyb

V pandemii koronaviru je hodně diskutované téma (ne)sportování dětí. Můžeme mít ztracenou generaci?

„V covid období se čistí trh. Někteří budou ztracenou generací, ale jiní na tom budou profitovat. Znám kupu mladých, kteří trénují ještě intenzivněji,“ uvádí Šefčík.

„Soutěžní faktor bude chybět, ale něco se dá do určité míry simulovat. V kolektivech je to samozřejmě taky problém. Někteří sportovci mohou přijít o nabyté dovednosti a potom záleží na tom, kdo a jak rychle bude schopen si je obnovit. Co se nerozvíjí, to se ztrácí. A někdo skončí úplně.“

Na výkonnostní úrovni se nedostatečný pohyb dětí může negativně odrazit v budoucnu. „Přibude více civilizačních chorob, obezity i u dětí,“ říká Šefčík.

Co dělat pro to, aby dopady nebyly tak velké?

„Kluby musí i ve spolupráci se školou připravit více rozvojových projektů. Podle mě tělocvik je jeden z nejdůležitějších předmětů. Musí se navýšit počet hodin. Nyní dochází ke změnám zvyků, stravovacích, socializačních i ve vztahu ke sportu,“ soudí kouč.

„Sportování mládeže je základ každé zdravé generace. Jak vezmete dětem sport, je to špatně. Mentální rozvoj a rozvoj dětí vychází z pohybu než z intelektu. Sport rozvijí i mentální kapacitu. Na prvním stupni školy by sport měl být základ,“ uzavřel Radek Šefčík.