Tak dlouhá přestávka byla zaviněna pandemií covid-19, která měla dopad na všechno možné včetně sportu. Nyní se zdá, že se vše vrací do starých kolejí, i když při dodržování určitých opatření. A tak ragbisté mohli nastoupit k oficiálním utkáním v rámci narychlo vyhlášeného Letního poháru České ragbyové unie.

Z osmi ligových týmů se do poháru přihlásilo šest včetně RC Přelouč. Borci z Pardubického kraje cestovali v prvním kole za sokem do Edenu, kde je přivítali ragbisté nejstaršího pražského klubu Slavie.

Přeloučští ragbisté sice v říjnu v lize Slavii na domácím stadionu porazili, leč na to teď mohou jenom s nostalgií vzpomínat. Podzimní ligové výsledky byly anulovány.

Kdo se přišel na střetnutí podívat a zmeškal začátek o patnáct minut, přišel o tři Slavií položené pětky. Do poločasu Pražané brankoviště Přelouče navštívili celkem pětkrát, zatímco hosté bodovali jen jednou pětkou a úspěšným trestným kopem. Druhá půle byla vyrovnanější a na položené pětky skončila 2:2, přesto prohra 20:46 byla pro Přelouč nečekaně vysoká.

„Trénujeme ve stejném počtu dvaadvaceti hráčů jako na podzim loňského roku. Přijeli jsme k prvnímu letošnímu duelu do Edenu se všemi, co mohli hrát, takže jsme zaplnili lavičku dokonce více hráči, než měla k dispozici Slavie. Bylo to naše první utkání po nucené přestávce, a tak si budeme muset podrobně rozebrat, kde jsme dělali chyby. Hned po něm jsem hráčům řekl, že jsme se dopustili v prvních deseti minutách hry několika přestupků, po kterých nás soupeř trestal úspěšnými kopy a položenými pětkami,“ řekl pro magazín ceskeragby.cz přeloučský trenér Jan Čížek.

V sobotu od 14 hodin se jeho svěřenci představí na domácí půdě a jejich protivníkem bude další z elitních českých týmů – Tatra Smíchov.

Letní pohár ČRU – 1. kolo:

Slavia Praha – RC Přelouč 46:20 (29:8), pětky 7:3. Body: Fojtík 11, Pospíšil 10, Miřácký, Průcha, Šíma, Ševčík, Dumot 5 – Varga, Horáček, Hanč , Rozkošný 5.