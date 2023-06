Ragbyová jednokolová extraliga sice zahájila již 25. února 2023, aby i s měsíční přestávkou na přelomu dubna a května skončila finalovým a dalšími zápasy o konečné umístění 20. května 2023, má na programu ještě dozvuky, kterými budou 17. června 2023 očekávané zápasy baráže o účast v extralize. Na pátém místě umístěná Praga se tak utká v jediném duelu s druhým týmem první ligy s Přeloučí a na šestém místě umístěný Dragon Brno pojede do Vídně, aby se zde Moravané utkali s víděnským týmem, který vyhrál první ligu.

Naposled spolu hráli ragbisté Pragy a Přelouče v březnu 2022 | Foto: Petr Skála

Ve vysočanském klubu Pragy nevládne žádná nervozita, neboť v padesátileté historii městského ragbyového klubu se sídlem na levém břehu Labe mezi Pardubicemi a Kolínem, se ještě nestalo, aby Východočeči v soutěžním utkání Pragu porazili.

"Nemáme, co ztratit. Budeme bojovat," zní od pamětníků, kteří byli u toho, když v roce 1974 zakládali civilní klub Přelouče v době, kdy v Přelouči hráli ještě vojáci VTJ Přelouč.

"Přelouč má ve svém středu několik hráčů, kteří mají i reprezentační zkušenosti, ale Praga má zkušenější tým, za který hrají i dva cizinci, zde působící. Praga by si měla účast v extralize uhájit," řekl po web Ceskeragby.cz neúnavný komentátor ragbyového dění v zemi a ve světě legenda českého ragby Eduard Krützner senior.

V horší situaci je Dragon Brno, jehož ragbisté budou o pokračování v extralize bojovat ve Vídní, která se přihlásila do českých soutěží, byla zařazena do první ligy, ve které se ve spletitém žebříčku dostala až do finále s Přeloučí, kterou ve Vídni porazila 28:22, když výhru slavila až po položené pětce a následném kopu v nastaveném čase.

"Kdybychom nehráli extraligu, ohrozilo by to výrazně i financování našeho klubu," zaznělo z brněnského klubu před závěrečnou části patrně časově za nejkratší dobu odehrané soutěže v koletivním sportu v zemi.

Na podzim 2023 podle připravovaného kalendáře příznivci ragby extraligová utkání patrně vůbec neuvidí.

"Je hodně podivné, že vedení Unie chystá i v poslední třetině letošního roku organizovat opět loni málo úspěšnou pohárovou soutěž, kterou mimo jiné provázel i velký počet kontumačních utkání. To není příliš šťastný nápad zejména, když celý svět bude od září do listopadu sledovat zápasy MS a zatímco ve Francii se bude hrát špičkové ragby, tak u nás, pokud někdo bude chtít vidět ragby na vlastní oči, nabídneme mu pohárová utkání? " sdělil ragbyovému webu Ceskeragby.cz někdejší reprezentant, trenér a jeden ze zakladatelů přeloučského civilního klubu Leopold Blachut.

Blachutův spoluhráč z reprezentace Eduard Krützner senior se domnívá, že je ještě čas koncem června 2023 pozvat na jednání zástupce všech klubů, které hrají ragbyové soutěže mužů a domluvit se na optimální dlouhodobé soutěži.

Po osmnácté hodině v sobotu 17. června 2023 bude známo, které dva týmy ke čtyřem dosavadním účastníkům Říčanům, Spartě, Tatře a Vyškovu doplní extraligu na šest účastníků.

Ten souboj můžete vidět v Praze, ale také ve Vídni.

Baráž o udržení v české extralize

Praga Praha - RC Přelouč od 11 hodin na hřišti u Rokytky

(Petr Skála)