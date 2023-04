Utkání v ragby Petrovice - Přelouč, odehrané v neděli 26. března 2023 v Praze u Botiče mezi prvoligovými týmy, které ze skupiny Čechy narozdíl od béčka Říčan mohou usilovat o postup do extraligy, bylo vyrovnané. O porážce Přelouče rozhodlo nakonec velké množství chyb, za které byly proti Východočechům nařízeny trestné kopy, kterých domácí ragbisté dokázali využít.

Ragbisté Přelouče prohráli v Přelovicích. | Foto: Petr Skála

Přelouč v prvním poločase položila dvě pětky a po 40 minutách hry vedla 15:13. Pak však rozhodčí Fořt nařídil proti Přelouči tři trestné kopy a při jejich přesných provedeních útočníkem Petrovic Bradym a skore tím pádem narostlo až do stavu 22:15. Tento výsledek by ještě znamenal pro Přelouč zisk,

alespoň jednoho bonusového bodu, ale to by poslední akcí ragbistů Petrovic nesmělo být rychlé rozehrání míče na útočníka Hrabánka, který položil v osmdesáté minutě poslední pětku utkání. Skore se po následném kopu po pětce uzavřelo za stavu Petrovice - Přelouč 29:15.

Týmy Říčan B, Přelouče a Petrovic mají po dvou výhrách a jedné porážce a o konečném pořadí základní části skupiny Čechy rozhodnou odvetná utkání.

(Petr Skála)

RK Petrovice - RC Přelouč 29:15 (13:15)

Pětky: 3:2. Body: Brada (4TK, KP) 14, Dvořák, Paukner a Hrabánek (všichni po

pětce) 5 - Rozkošný, Križánek (oba po pětce) 5, Kohout (TK, KP) 5. Rozhodčí: Ondřej Fořt mladší.

Sestava Přelouče: Dušek, Čejka, Rosenkranz, Križánek, Krejzl, Suchý, Hanč, Preininger, Řičica,

Kohout, Chrbolka, Rozkošný, Čížek Jan, Nevrlý, Čížek Jakub.

Střídali: Beneš, Charvát, Šimon, Pánek, Dostál, Petržilka, Zámiš.

Aktuální tabulka

1 Mountfield Říčany B 3 2 0 1 117:36 + 81 10

2 RC Přelouč 3 2 0 1 124:41 + 83 9

3 RK Petrovice 3 2 0 1 115:48 + 67 9

4 Nýrsko/Č.Budějovice 3 0 0 3 12:243 -131 0