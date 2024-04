Ta nejvyšší pocta. Ragbyová legenda z Přelouče jménem Václav Čermák převzal plaketu, která oznamuje, že se stal členem Síně slávy českého ragby. Ocenění se mu dostalo před zápasem první ligy mezi jeho týmy. V klubu soupeře ze Zlína totiž rozjel svou kariéru se šišatým míčem. Ke spokojenosti jehio slavnostního dne mu chybělo, že Přelouč prohrála.

Viceprezident České rugbyové unie Marek Fořt a Václav Čermák. | Foto: Petr Skála/Ceskeragby.cz

Před utkáním pátého kola první ligy Přelouč - Zlín se před tribunou východočeského ragbyového klubu udála malá slavnost. Viceprezident České rugbyové unie Marek Fořt předal plaketu dokumentující uvedení do síně slávy českého ragby legendárnímu ragbyovému reprezentantovi a spoluzakladateli přeloučského civilního klubu Václavu Čermákovi. Spolupředávajícím ocenění byl předseda RC Přelouč Bořek Trejbal, který za přeloučský klub dal legendárnímu členovi klubu dárkový koš.

V hledišti přeloučského hřiště nechyběli bývalí Čermákovi spoluhráči z armádního i reprezentačního týmu jako například Leopold Blachut, Jiří Vidhalm, Zdeněk Soušek a další.

Marek Fořt z Říčan při té příležitosti připomenul, že jeho otec právě s Čermákem hrál ve stejném armádním týmu v Dukle Přelouč, který v roce 1970 vybojoval první a zároveň poslední mistrovský titul pro armádní tým se sídlem v Přelouči.

"To, že předání plakety proběhlo zrovna před utkáním Přelouč - Zlín mělo určitou symboliku, neboť s ragbyovou šiškou Čermák začínal hrát právě v tehdejším Gottwaldově tedy v současném Zlíně a většinu své hráčské i trenérské kariéry prožil však v Přelouči. Po utkání proto legendárnímu ragbistovi poblahopřáli i kapitáni obou týmů," vysvětluje Petr Skála z rugbyové unie.

K utkaní, které bylo vybrané pro malou slavnost spojenou s předáním plakety Václavovi Čermákovi, se vyjádřil i nový člen Síně slávy českého ragby.

"Trochu mne mrzí, že Přelouč nevyhrála. Ragbisté Přelouče hráli proti více soustředěným soupeřům takové hurá ragby. Domácí hráči nabíhali do borců soupeře a teprve, když došlo ke střetu s nimi, řešili, komu mají přihrát a přitom velmi často ztráceli míče. Proto Přelouč v tomto utkání získala jen jeden bonusový bod za čtyři položené pětky i když, kdyby se Jan Kohout po čtvrté položené pětce Přelouče z následného kopu trefil nad břevno meti tyče ragbyové branky, měli by o bod více a to za prohru o sedm bodů. Tahle si po tomto utkání připsali jen jeden bonusový bod za čtyři položené pětky," zhodnotil utkání Václav Čermák.