Kde začíná váš sportovní příběh? Jak jste se vlastně k atletice dostala?

Já jsem s atletikou začala, když mi bylo osm let a dostala jsem se k ní díky své rodině, která mě vždy podporovala. Byla jsem mezi ostatními dětmi ve škole rychlejší, a tak mě taťka vzal jednou do Čáslavi na zkoušku na jeden atletický trénink, mně se to zalíbilo a od té doby tam jezdím pravidelně.

Nakonec jste se v atletice vyprofilovala jako běžkyně, která disciplína je vám nejbližší a proč?

Já běhám všechny sprinty. Od 100 až po 400 metrů a sem tam zkusím také překážky, ale mou nejoblíbenější disciplínou je asi dvoustovka. Není to ale disciplína, na které se mi nejvíc daří. Nejvíc se mi daří na čtyřstovce, ale ta bohužel i více bolí, tak u mě není tak oblíbená (směje se).

Jaké jsou vaše dosavadní největší sportovní úspěchy?

Mezi mé největší úspěchy patří například zlatá medaile z mezistátního utkání pěti států, zlatá medaile z mistrovství České republiky na 300 metrů, vítězství na Letní olympiádě dětí a mládeže na totožné trati a také několik dalších medailí z republikových mistrovství na 300 či 400 metrů.

Hrála jste i hokejbal. Jak dlouho? Proč jste u něj nezůstala?

Hokejbal jsem hrála několik let a moc mě bavil. Bohužel časem přišla chvíle, kdy jsem se musela rozhodnout, jestli chci pokračovat jako atletka, nebo jako hokejbalistka, jelikož už se to nedalo časově stíhat. Co mnoho lidí neví, je, že já jsem si v té době chtěla zvolit hokejbal, ale nakonec jsem skončila u atletiky, ve které jsem měla větší předpoklady na úspěch.

Jdete si i dnes, pokud by nebyla pandemie, ráda zahrát?

Nemám k tomu moc příležitost, jelikož se za normálních podmínek na hřišti stále hraje či trénuje. Chodím se ale dívat na většinu zápasů našeho klubu a když je příležitost, tak si alespoň zastřílím na branku.

Váš otec má s hokejbalem v Heřmanově Městci hodně společného. Nesnažil se vás udržet?

Právě naopak. Taťka ve mně vždy viděl větší běžecký potenciál a chtěl, abych u atletiky zůstala.

Jaký je váš atletický sen?

Mým snem je neustále překonávat sama sebe a zlepšovat se víc a víc. Na tomto sportu je nejkrásnější vidět, jak ukrajujete setiny a desetiny z osobních rekordů a vidíte, že vaše tvrdá práce stojí za to.

Dalším velkým úspěchem je i to, že vás přijali na prestižní Elon University. Jak složité bylo tam se dostat?

To je těžká otázka. Když jsem se pro studium v USA rozhodla, konal se dlouhý hon za tou ideální školou. Pár trenérů z několika škol se mi ozvalo a řeklo, že o mě mají zájem, já si vybrala tři top školy a potom jsem komunikovala s trenéry a zjišťovala, jaké mají na mě požadavky a očekávání. Elon se mi od začátku líbil nejvíc a když jsem zjistila, že mám pro tuto školu dostatečně vysoké sportovní i studijní výkony, neváhala jsem a pro tuto školu takzvaně „commitovala“.

Byl to váš dlouhodobý cíl? Spojit studium s atletikou?

Vlastně byl. Vždy jsem chtěla studovat v zahraničí, protože od malička miluji angličtinu a chtěla jsem poznat jinou kulturu. Když teď přišlo období výběru vysoké školy, řekla jsem si, že se nechci vzdát sportu a ani jsem si nechtěla vybrat školu, na které by mě to nebavilo. Americký systém sportovce podporuje a zároveň i umožňuje vysokoškolákům studovat na vysoké úrovni, a to se mi zdálo ideální.

Čím přesně je Elon University pro vás tak speciální?

Elon splnil veškerá moje očekávání. Celé to místo se mi zdá úplně výjimečné a i s trenérem jsme si neuvěřitelně sedli. Je to moc pěkná škola s opravdu vysokou úrovní, obor studia jsem si tam našla zcela ideální a také současní studenti jsou na mě od začátku moc milí a s celým procesem mi velmi pomáhají.

Jak na to reagovali rodiče?

Na tohle se docela těžko reaguje. V celé věci mě rodiče podporují, ale samozřejmě se o mě i bojí a úplně nechtějí, abych odjela. Já ale věřím tomu, že jsem udělala správné rozhodnutí a že se nemají čeho bát.

Jak prožíváte současné období bez závodu? Je to v současné době to nejhorší, co rozjetou a nadějnou atletku může potkat?

Já jsem minulou sezonu byla taková polozraněná, takže mě doba bez závodů úplně nevadila. Možná spíš naopak, protože jsem měla dostatek času se připravit a dostat do formy. Nakonec jsem si i na pár závodech zazávodila, takže jsem větší atletický deficit ani neměla.

Máte v hlavě nějakou nejbližší akci, na kterou se nejvíce těšíte?

Teď momentálně ne. Kdo ví, kdy další závody budou a kdy se vůbec dostanu na nějaký normální trénink… Teď je ta doba taková všelijaká, takže nemám vůbec představu, kdy se zase já i celý život dostaneme do normálního režimu.