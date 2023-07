Tenis se mezi českými diváky zase dostal do popředí sledovanosti. Není divu, účast Karolíny Muchové ve finále French Open a především vítězství Markéty Vondroušové ve Wimbledonu potěšilo nejen tenisové nadšence. Většina českých jmen, které se v současnosti prosazují na největších mezinárodních turnajích, má jedno společné. Účastnili se Pardubické juniorky. Turnaje, který letos slaví již 96. narozeniny. Tohle prestižní mistrovství republiky staršího dorostu startuje 29. července a potrvá do 4. srpna. V čele celého kolosu opět stane Miroslav Máslo, který letos bude ve funkci ředitele již 31. rokem.

Miroslav Máslo se při minulém ročníku potkal i s Tomášem Berdychem, který je jedním z vítězů tohoto prestižního turnaje. | Foto: pořadatel

Pardubická juniorka letos oslaví 96. narozeniny. Pro vás jako ředitele turnaje to je konkrétně 31. ročník. Jak se vám to poslouchá?

(rozesměje se) Špatně. Důvod je jednoduchý, vše je totiž spojené s věkem. Už to dělám opravdu dlouho.

S věkem přibývají zkušenosti. Je pro vás pořádání snadnější?

Jednodušší to je v tom, že máme strukturu toho, co bychom měli udělat. Jinak je ale každý ten turnaj jiný. Těch drobností, které nastanou každý rok, je mnoho a my je musíme řešit.

Co pro vás celkově Pardubická juniorka znamená?

Třicet let práce. Především však hrdost. Juniorka se v Pardubickém kraji dostala na určitou společenskou i sportovní úroveň. Dále je to obrovská tradice. Lidé mohou vidět na kurtech hráče, kteří se následně uplatňují ve světě. Ať už to v minulosti byla Petra Kvitová, Tomáš Berdych, v současnosti Jiří Lehečka či sestry Fruhvirtovi.

Posun termínu na požádání od svazu

Jak moc letos bude nabitá startovní listina?

Musíme ještě počkat, změny se mohou dělat až do dneška. U chlapců je však na první pohled účast velice silná. U děvčat to sice může působit hůře, ale jsou to kvalitní tenistky a můžeme se těšit na vyrovnaný turnaj.

Kdo je pro vás největším favoritem u chlapců?

Tam to určitě bude Maxim Mrva, který vloni byl v semifinále. Za ten rok udělal veliký progres a letos má na to, aby se zařadil mezi vítěze.

Můžete vypíchnout nějakou z dívek, která má největší šanci na vítězství?

Jak jsem již zmiňoval, tak tam to bude otevřené.

Hýbali jste právě kvůli účasti nejlepších tenistů a tenistek s termínem?

Původně máme dáno, že hrajeme druhý týden v srpnu. V průběhu března ale byl požadavek od Českého tenisového svazu na posun termínu. Důvodem byl posun mezinárodního kalendáře. S tím už nemůžeme nic dělat. Proto se tedy letos Pardubická juniorka koná od 29. července do 4. srpna.

Pro ředitele Pardubické juniorky Miroslava Másla je každý ročník ten nejlepší

Turnaj se lehce kryje s Czech Open. Řešili jste to?

Popravdě ne. Obě akce mají pevné termíny, s kterými se nemůže hýbat.

Ptám se i kvůli ubytování. Přece jen Festival her a šachu zabírá valnou kapacitu všech ubytovacích zařízení, tak jak jste si s touhle situací poradili?

Problém ohledně toho nebyl. My zajišťujeme ubytování na univerzitě a nezaznamenali jsme žádné problémy. Šachy končí o víkendu, což naši účastníci budou zhruba najíždět. Ideálně se tedy vystřídají.

Zmiňoval jste hrdost, která vás pojí při pohledu na minulé vítěze. Sledujete tedy pozorně jejich výkony?

Koukám na všechny hráče, kteří se na Juniorce prosadili. Dělá mi to moc velkou radost, když třeba slyším, že se Kája Muchová dostala do finále French Open. U nás mimochodem byla nenasazená, protože měla nějaké zdravotní problémy. Už tehdy hrála ale fantastický tenis.

Vondroušová nenavštívila Juniorku

Letos opět ve světovém tenise zářila především děvčata. Petra Kvitová, Bára Krejčíková či Karolína Muchová jsou s Juniorkou spjaté a následně patří mezi světovou elitu. Znamená to, že tento turnaj je opravdu pozvánkou do světové elity?

Já se snažím náš turnaj nepřeceňovat. Dřív kdo vyhrál, tak měl otevřené dveře do mezinárodního tenisu, ale to byla jiná doba. V současnosti mají hráči neomezené možnosti účastnit se turnajů po celém světě. Hlavní přínos Juniorky je v tom, že to je mistrovství republiky, a také že se objeví na seznamu, kde jsou tenisté, kteří něco dokázali. Dále ta jejich kariéra je ale o píli, zdraví a dalších faktorech.

Pro mladé tenisty to ale musí být nejlepší reklama, když na stěně vítězů jsou společně s Janou Novotnou, Tomášem Berdychem či Petrou Kvitovou.

Já doufám, že to tak je. Nepřeceňuji význam Juniorky, jak z českého, tak mezinárodního hlediska. Často se objevují hlasy trenérů či rodičů, proč mají jet na Juniorku, když mohou honit body někde jinde. Je to otázka hrdosti, když vyhraji tady, tak jsem vedle Kvitové, Krejčíkové či Berdycha.

Českou republiku pobláznila v posledních dnech Markéta Vondroušová. Je to jedna z mála hráček, která se neúčastnila vašeho turnaje?

Pár hráčů, kteří se teď pohybují ve světové elitě, tu nebylo, to je pravda. Ani Tomáš Machač, který je českou dvojkou mezi kluky, tu nebyl. Zbytek české elity se však účastnil, což mi dělá největší radost (úsměv).

Proč Markéta Vondroušová nebyla v Pardubicích?

Ty důvody většinou byly, že měla zranění nebo hrála jinde. Nechci se k tomu však vracet. Jediné co vím je, že tu nebyla.

Královna Juniorky Valentová si splnila sen. Jsem ráda, že budu na tabuli vítězů.

Minulý rok vám vyšlo počasí, jaké jsou predikce k letošnímu roku a jak to popřípadě ovlivní turnaj?

Počasí nemá být moc dobré. Vždy je lepší „vedro“ než déšť. Nejsou haly a termíny jsou tak napnuté, že prodloužení turnaje je problematické. Nejdůležitější je, aby se odehrály první tři dny, kdy je největší zápřah zápasů. Když se finále odehraje v hale, tak to sice ztrácí ten pomyslný bonbonek, ale dá se to zvládnout. Nás to pak mrzí hlavně z důvodu toho, že máme plnou diváckou kapacitu centrálního kurtu, což do haly se nám tolik lidí nepovede dostat.

Jak dlouho trvají přípravy Pardubické juniorky?

Po konci máme období, kdy si vyhodnocujeme, co se povedlo a co naopak ne. Příprava začíná až spíš další rok, i když závěrem roku oťukáváme partnery, aby s tím počítali oni i my. Konkrétně začínáme pak Juniorku připravovat někdy v březnu.

Jsou nějaké novinky, na které se tenisté či diváci mohou těšit?

Máme letos umělé závlahy na většině dvorců, kde se odehrávají závěrečná kola. Tohle je asi zásadní změna. Přetrvává ale ohromný problém s úrovní zázemí. Ty buňky jsou špatné. Připravují se nějaké věci ohledně dotací a doufám, že to zlepšíme.

Opět bude čára!

Doba jde dopředu a Pardubická juniorka se toho nebojí. Mohou diváci počítat s živými přenosy z kurtů?

V rámci webu opět bude fungovat přenos. Snažíme se, aby se to každým rokem zlepšovalo. Chceme lepší kvalitu. Přenos je právě jedna z věcí, kterou si vyhodnocujeme. Minulý rok jsme například zjistili, že si zápasy pouštěli lidé v Americe, Austrálii či na Novém Zélandu. Posouvá se čas a my se musíme posouvat s ním. Před deseti lety jezdili rodičes dětmi hned na první dny. Teď je ta situace naprosto odlišná. Rodiče se většinou dívají doma a když jejich syn či dcera postoupí do dalších kol, tak pak až přijíždějí. Je to pochopitelné, taková je doba.

Minulý rok navštívil kurty Pod zámkem Tomáš Berdych. Přijede i letos podobná hvězda?

Opět jsme něco připravovali, ale ten čas kapacit je složitý. Letos se nám tedy hvězdu přivést nepodařilo.

Vítězové Pardubické juniorky vždy dostávají volné karty. U chlapců to bude Moneta Pardubice Open, na co se mohou těšit dívky?

Zatím to ještě nevíme. Vždy jsme dostávali volné karty do turnaje žen ve Splavech, ale tam došlo k nějakým problémům. Zatím máme příslib od svazu, že dostanou dívky adekvátní náhradu. To ještě upřesníme.

Jaké další ceny si odnesou?

Je to každoroční problém, protože nesmíme dávat juniorům peníze. V poslední době jsme navázali spolupráci se společností Apple a sedmdesát procent darů bude od nich. Dostanou nejrůznější možné produkty.

Vítěz Juniorky Bartoň: sebevědomí a žádná nervozita. Finále mě uvolňují

Jak se díváte na to, že nemůžete dávat finanční odměnu. Přece jen junioři také lítají po světě a potřebují na to finance.

Je to tak dané, že do osmnácti let nemohou dostávat peníze. Je to asi i tím, že by byl problém v tom, jak jim to dát. Muselo by se to předávat rodičům. S tím nic my neuděláme.

Léta je již tradiční součástí Pardubické juniorky i soutěž v „čáře“. Mohou se účastníci na ní těšit i letos?

Opět bude, to je jasné. Letos to je již pátý ročník. Každý rok jsme vymýšleli pro hráče nějakou akci, ať už to byly večery či diskotéky, ale nic se nám moc nedařilo. Čára se však chytila. Pamatuji si na první ročník, kdy se zatáhlo a začalo pršet. Přesunuli jsme to tehdy do haly, kam nakonec přišlo více než třicet dětí. Od té doby to již držíme. Vítěz dostává cenu ředitele turnaje, což jsou Airpody. Letos to budeme mít i s moderátorem, což opět posune celou atmosféru. Vloni bylo osmapadesát účastníků, tak snad to navýšíme (úsměv).

Pokračuje i spolupráce s Dynamem Pardubice?

Ano, naše spolupráce je velmi úzká a moc si pomáháme. Jednou jsme dělali také autogramiádu hráčů, ale v současnosti jsou však hráči v tréninku a nemůžeme tedy takovou akci již konat. Kluci se ale určitě chodí dívat a rádi je tam uvidíme.