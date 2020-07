Hold všem pořadatelům! V této době, kdy koronavirus znovu vytahuje drápy, se pardubické Hvězdě podařilo přichystat velkou akci. Na Městském stadionu se konal 28. ročník Pardubického atletického mítinku. A přálo mu i počasí. Organizátoři napočítali celkem 154 jednotlivých startujících, z 38 oddílů nejen České republiky. Jednotlivé disciplíny byly tradičně koncipovány jako Velké ceny pardubických firem a společností, které společně s městem a dalšími partnery podpořily tuto akci.

„Letošní mítink byl kvůli celosvětové pandemii odsunut o jeden měsíc, ale přes všechny komplikace a omezení, se nám podařilo připravit opravdu velmi vydařený závod. Organizačně i personálně jsme to zvládli opravdu skvěle a všichni závodníci byli velmi spokojeni,“ uvádí Jana Kárníková, místopředsedkyně Hvězdy Pardubice. „Nejprve jsme měli trochu strach, zda se tato akce uskuteční v nějaké odpovídající kvalitě, protože sportovci nechtějí vzhledem k situaci moc cestovat. Nakonec můžeme konstatovat, že letos uskutečnil asi nejkvalitnější ročník ze všech,“ dodává manažerka mítinku.

Její slova si lze ověřit v praxi. Ve výtečném světle se předvedly takové hvězdy jako Bencé Halász, lídr světových kladivářských tabulek nebo Krisztián Pars, olympijský vítěz z Londýna. Diváky potěšil i koulař se světovými parametry Tomáš Staněk. Nejvíce však byli zvědavi na bývalou pardubickou sprinterku Ladu Vondrovou, která týden od týdne šplhá do světové extratřídy. Na „svém“ okruhu ovládla dvě disciplíny ze tří. Navíc vylepšila rekord mítinku o jeden a půl vteřiny.

„Byla to taková pohodička. Čtvrtku i osmistovku jsem si pohlídala. Na dvoustovce jsem hodně špatně vyběhla zatáčku a pak už jsem to nechtěla moc rvát, tak jsem to nějak doběhla. Jsem spokojená. Byl to dobrý trénink,“ smála se Lada Vondrová.

Vycházející hvězdička má navzdory přerušené sezoně olympijskou formu. Nejdříve vyskočila na třetí místo ve světovém žebříčku běhu na 400 metrů. potom řádila jako černá ruka nedávno na extralize.

„Je ale pravda, že se letos zrušilo, co se dalo. Mám formu a hodně mě to mrzí. Doufám, že se to nebude opakovat v příštím roce, protože to už by byl velký průšvih,“ přemítá Lada Vondrová.

Rekordy Pardubického atletické mítinku vylepšili i kladivář Halász (o 32 centimetrů) a koulař Staněk. Ten symbolicky přehodil pardubické maximum svého trenéra Petra Stehlíka.

Pardubický atletický mítink v číslech

Muži – dálka: 1. Jopek (Pol.) 792, trojskok: 1. Vondráček (Hvězda Pardubice) 15,90, koule: 1. Staněk (Dukla Praha) 20,60, disk: 1. Bárta (Olymp Praha) 61,02, kladivo: 1. Halász 78,43, 2. Pars (oba Maď.) 72,19, 400 m: Volejník (Hvězda Pardubice) 49,10, 800 m: Kalous (Hvězda Pardubice) 1:54,73.

Ženy – 200 m (vítr +1,2 m/s): 1. Hofmanová 23,50, 2. Vondrová (obě USK Praha) 23,78, 400 m: 1. Vondrová 52,60, 2. Putalová (SR) 53,58, 800 m: 1. Vondrová 2:07,16, 2. Vrzalová (Vítkovice) 2:07,79, koule: 1. Červenková (USK) 17,67, kladivo: 1. Gyurátzová (Maď.) 66,52, 2. Králová (USK) 61,78, 100 m : Průšová (Dukla Praha) 15,58.