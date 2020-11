Další doposud potvrzený svitavský program zní takto: ve čtvrtek 19. listopadu od 17 hodin přivítají v domácí hale Děčín a v sobotu 21. listopadu se vydají k utkání do Ústí nad Labem, kde se hraje od 17:30.

Všechno pochopitelně bez přítomnosti diváků.

Chystá se poměrně velký zápasový kvapík (dvě kola na týden a třetí termín bude vyhrazen pro dohrávky těch utkání, která vypadla z programu v předchozím měsíci). Z čehož ovšem trenéři úplně odvázaní nejsou…

„Na jednu stranu chápu, že se to musí dohrát. Obavy ale panují, protože porce tří zápasů týdně by byla nepředstavitelná. Hráči na to nejsou zvyklí a nebyl by tam prostor na trénink. Kluci by sice byli šťastní, že hrají, ale bylo by to hodně náročné. Otázkou také bude, jak by to opory týmů při více než třiceti minutách ve hře zvládali. To se ale dozvíme, až začneme,“ řekl kouč Turů Lukáš Pivoda.

Svitavský kapitán Roman Marko ovšem upozorňuje, že je v zájmu všech basketbalistů, aby se začalo hrát. „Určitě hrát chceme. Podle mého názoru je to v současné době jediná možnost, jak basket, a ostatně i další sporty, udržet v běhu, byť bez diváků a za omezujících podmínek. Je nutno si uvědomit, že kluby mají svoje sponzory a partnery a jestliže se nehraje, tak basketbal o jejich podporu přichází. Také my jako hráči jsme placeni za to, že hrajeme basketbal. Povinné testování chápu jako nutnost nařízenou z vyšších míst, není o tom potřeba diskutovat. Pakliže je to cena, kterou musíme zaplatit za to, že budeme hrát, pak nezbývá než to akceptovat.“

Než v pondělí vyběhnou na prostějovskou palubovku, budou mít Tuři za sebou deset dnů obnovené přípravy v hale. „Samozřejmě jsme po přerušení sezony a uzavření haly pracovali hlavně na fyzičce, ale je to něco úplně jiného než klasický basketbalový trénink. Teď hlavně pracujeme na tom, abychom se do nejrychleji dostali do potřebného herního rytmu a na první zápasy byli pokud možno co nejlépe připraveni,“ uvedl Marko. Zvýšení zápřahu, co se počtu utkání týká, se neobává: „Náročné to bude, nicméně pro všechny týmy je to stejné. Určitě je lepší hrát než jen trénovat a čekat.“

Svitavy mají pochopitelně co napravovat, jediné vítězství oproti šesti porážkám a poslední pozice v neúplné tabulce je pro ně tristní bilance. „Jsme si dobře vědomi toho, jaké výkony jsme podávali před přerušením soutěže. Víme, že očekávání od fanoušků, vedení klubu, trenérů, ale také od nás samotných jsou úplně jiná. Nezbývá nám než máknout,“ dodal Roman Marko.