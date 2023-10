Poslední závod sezony v rámci populární běžecké série RunTour se uskuteční již tuto sobotu na dostihovém závodišti v Pardubicích.

NETRADIČNÍ MÍSTO. Poslední závod sezony RunTour se poběží nadcházející sobotu na dostihovém závodišti v Pardubicích. | Foto: archiv organizátorů

Letošní ročník ČEZ RunTour běží do cílové rovinky. Poslední závod oblíbeného rodinného seriálu se uskuteční v sobotu 21. října na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde si více než dvě tisícovky účastníků užijí mimořádně zábavnou přírodní trať s dostihovými překážkami. Na startovní listině už přitom není jediné volné místo, pořadatelé sice navýšili kapacitu, ale i tak hlásili již čtrnáct dnů před závodem: Vyprodáno!

Po sedmi závodech zbývá v kalendáři ČEZ RunTour už pouze jediný, který udělá tečku za mimořádně úspěšných ročníkem. V něm se počty účastníků vrátily na předcovidové hodnoty. Velkolepý závěr sezony nyní proběhne v Pardubicích, kde je startovní listina už dva týdny kompletně vyprodaná!

Atraktivní trať

Jedním z důvodů je mimořádně atraktivní trať, kterou pořadatelé v Pardubicích připravili. Závodníky zavede na dostihovém závodišti do nádherných stájí, ale také na trať nejslavnějšího českého dostihu, který jen před pár dny sledovaly stovky tisíc fanoušků. Cílovou rovinku si pak běžci vychutnají pod rozlehlými tribunami, odkud diváci obvykle ženou do finiše své favority.

Účastníci se mohou těšit na tradiční ČEZ RunTour distance. Po dětských Lupilů bězích na 500 a 1000 metrů, na které je možno se stále registrovat, odstartuje rodinný běh na 3 km. Následovat bude populární Puma Run na 5 km. Vrcholem závodního programu pak bude prestižní ČEZ Run na 10 km, jehož součástí bude také štafetový závod dvou a čtyřčlenných týmů pro všechny, kdo se chtějí o svou běžeckou radost podělit s přáteli, kolegy či rodinnými příslušníky.

Spousta příjemných zážitků čeká na účastníky také v nabitém zázemí, kde pro ně bude připravena teplá sprcha, masáže, skvělé jídlo z Lidl menu, energie z potravinových doplňků Edgar.power, soutěž o závodní boty ve stánku Puma nebo třeba relaxační zóna O2.

Běh, který pomáhá

Každý, kdo se přihlásí na některý závod ČEZ RunTour, dělá svou účastí dobrý skutek. Padesát korun z jeho startovného totiž automaticky putuje na konto Nadace Leontinka, která pomáhá nevidomým lidem bojovat s jejich handicapem. Na posledním závodě sezony tak zástupci nadace přeberou šek na částku 403 088 korun. „Na této úžasné částce mají zásluhu všichni RunTouráci. A my jim za to moc děkujeme,“ říká ředitel závodů Marek Pirzkall.

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky, které se konají ve velkých městech v přátelské a pohodové atmosféře. Zajímavostí je unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba.

Běžci ale pomáhají také jinak: prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kterou spravuje Nadace ČEZ. V této aplikaci získávají uživatelé za své sportovní aktivity body, které pak mají možnost přidělit některému charitativnímu projektu. V rámci spolupráce společnosti ČEZ a běžeckého seriálu ČEZ RunTour je při každém závodě mezi projekty zařazován dětský domov z kraje, ve kterém se konkrétní závod koná.

V Pardubicích se poběží na pomoc Dětskému domovu Holice, pro který by pořadatelé rádi vyběhali 70 tisíc korun. Ty by dětský domov použil na víkendové pobyty rekreačního charakteru, jejichž cílem je zážitková terapie, rozvoj osobních vazeb mezi jednotlivými členy a poznávání nových míst. „Zapojit se do této pomoci může každý kdekoliv na světě. Stačí své body věnovat právě domovu v Holicích,“ dodává Marek Pirzkall.

Více informací o pardubickém závodě i celé sezoně ČEZ RunTour najdete na www.run-tour.cz

Z tiskové zprávy