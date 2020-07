Letošní ročník šachového festivalu Czech Open se odehraje netradičně ve dvou částech. První formát s názvem Letní šachové Pardubice začne v hotelu Labe již dnes a potrvá do neděle 2. srpna, a to za účasti špičkových českých velmistrů, předních reprezentantek a juniorů. „Hlavní část jsme přesunuli na konec září. Nebude se hrát na stadionu, ale v čerstvě opraveném Ideonu, protože nepředpokládáme tak velkou účast jako vždy,“ informoval náměstek primátora Jan Mazuch.

Situace ohledně epidemie koronaviru dovedla pořadatele k zavedení několika novinek. „Česká reprezentace měla být v srpnu na Šachové olympiádě, která byla zrušena, a tak jsme využili situace a pozvali jsme reprezentanty na Letní šachové Pardubice,“ konstatoval předseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.

Organizátoři vytvořili nový systém turnaje, aby se zapojili muži reprezentanti i ženy a junioři. Česká šachová jednička David Navara a dvojka Viktor Láznička si zahrají zápasy s mladšími kolegy z reprezentace, Peterem Michalíkem a Thai Dai Van Nguyenem. Další zkušení reprezentanti, včetně Sergeje Movsesjana, budou hrát „simultánky“ proti čtyřčlenným týmům žen a juniorů.

„Pro ženy i juniory to bude výjimečná příležitost zahrát si s těmi nejlepšími šachisty a získat nové zkušenosti. V historii nepamatuji, že by se takto sešla celá česká reprezentace na jednom místě,“ dodal Petr.

Kromě hlavního programu se odehraje také turnaj v rapid šachu nebo závěrečný bleskový turnaj všech účastníků.

PARTIE NASLEPO

Během šachového týdne se v pátek 31. července v obchodním centru Atrium Palác Pardubice uskuteční ještě jedna událost pro veřejnost. „Celý den bude předváděčka festivalu, kde budou zastoupeny dominantně šachy. Příchozí si budou moci zahrát proti špičkovým hráčům, mohou se těšit na zábavnou formu hry typu partie naslepo a nebude chybět ani přehlídka společenských stolních her,“ popsal zástupce ředitele Czech Open Petr Laušman.

Druhá a hlavní část Czech Open, která se už více bude podobat klasické formě festivalu, proběhne od 17. do 28. září. „Snažili jsme se, aby ty nejdůležitější turnaje jako hlavní mistrovský turnaj nebo mistrovství České republiky v rapid šachu zůstaly zachovány a aby byla zastoupena většina her, které známe z minulosti festivalu,“ řekl Laušman.

Po dvou letech se vrací turnaj ve skládání Rubikovy kostky, na programu jsou i varianty skládání kostky naslepo, pouze rukou nebo nohou. Naopak Scrabble se letos hrát nebude.

Kvůli cestovním omezením nedorazí hráči z exotických nebo vzdálených zemí, jako je Indie, Rusko a USA. Účast již potvrdili hráči z Německa a Dánska. „K účasti ještě konkrétní čísla nemáme, hráči se stále hlásí a uzávěrka přihlášek je na konci srpna,“ dodal Laušman.

TVÁŘÍ V TVÁŘ

Šachy nezastavila ani koronakrize, během karantény se hrály i vrcholové turnaje online. „Všichni se už těšíme na kvalitní šachy tváří v tvář. Přece jen setkávání se před šachovnicí je něco jiného než online turnaj,“ uvedl Petr.

Pořadatelé se možných komplikací nebojí, zkušenost s turnajem při pandemii již mají z března, kdy organizovali Mistrovství světa seniorských družstev. „V průběhu soutěže přicházela nová a nová opatření, museli jsme rozdělit hrací sály do více sektorů, aby se lidé navzájem nepotkávali. Nyní jsme připraveni na všechno, ale jednoduché to není. Obdivuji všechny, co teď nějaké akce organizují,“ konstatoval Mazuch.

Kristina Křivková