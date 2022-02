Jak hodnotíte sezonu 2021 z pohledu dosažených výsledků Orion Racing Teamu?

Jako jednu z těch vůbec nejúspěšnějších, co se týče počtu získaných medailí. Jednak to byly mistrovské tituly pro Petra Bartoše, Barboru Laňkovou a mezi juniory pro Petra Rathouského, ale i další úspěchy, jimiž byly pozice na stupních vítězů pro dva mladé kluky ve třídě 85 ccm. Dařilo se nám také na Slovensku. Nezbývá mi než poděkovat majitelům týmu za to, že dlouhá léta podporují motokros a umožňují jezdcům bojovat o co nejlepší výsledky. Hlavně jsem rád, že se i ve druhém covidovém roce odjelo tolik závodů včetně družstev, to bylo vážně super.

Právě prestižní týmové mistrovství v Dalečíně bylo snad to jediné, co se vám v minulém roce moc nepovedlo, že?

Nechci říci, že to byla kaňka na sezoně, ale byl to poslední závod v Česku a o tom se vždycky mluví. Skončili jsme šestí, což nebylo příjemné, ale byla to realita. Nechtěli jsme brát cizince, jak jsme to dělali někdy v minulosti, spolehli jsme se na svoje stabilní závodníky Rathouského, Bartoše a Nedvěda. Při troše štěstí, které jsme jinak měli prakticky po celou sezonu, jsme o bronzový stupínek bojovat mohli, ale Petr Bartoš měl v poslední jízdě karambol, takže jsme ze hry o bednu vypadli. Nic naplat, motokrosový život nepřináší jenom úspěchy.

Orion Racing Team v Přerově.Zdroj: Radek Lavička

Zastavme se na okamžik u Petra Rathouského, který zaznamenal velký výkonnostní posun, kromě juniorského titulu bojoval do závěrečné jízdy o medailovou pozici rovněž v seniorské třídě MX2 a dokonce se dočkal světových bodů. Co byste řekl k jeho výkonům?

O bronzový stupínek v kubatuře MX2 přišel na posledním závodu, který se mu nepovedl podle představ. Měl toho skutečně hodně, jel seniory, juniory, na Slovensku, sám si stěžoval, že toho má dost. Možná se to na něm ve finále podepsalo, že tam nebyla ta jiskra. Ale po tom zklamání přišla nabídka na start v Evropě a na světě, on se zase probudil, je to mladý kluk, takže to chtěl zkusit a nakonec v Itálii získal svoje první světové body. I to se dá prodat. Sám jsem mu řekl: Já těch světových bodů mám 500, ty máš první tři, tak se spolu můžeme bavit… To mu nikdo nesebere, je to veliké povzbuzení do další kariéry.

Jak vidíte jeho budoucnost, když se zařadil mezi velké talenty českého motokrosu?

Jsem rád, že tady vzniká akademie, v níž bude pět mladých kluků a Petr mezi nimi. Jejich týmy to bude něco stát, ale pod vedením našeho výborného motokrosaře Filipa Neugebauera se budou systematicky připravovat na účast v mistrovství Evropy a výhledově i ve světovém šampionátu. Jdeme do toho, vypadá to zajímavě, snad do toho zase nehodí vidle covid. Zatím je to maximum, co pro české závodníky lze udělat, protože jezdec, pokud chce jet mistrovství světa, dnes musí přinést balík peněz. Tak to prostě v motoristickém sportu je. U nás je to jen případ Jakuba Terešáka, který se po nadějných výsledcích ale bohužel během sezony zranil. A nebo musí být takový super talent, aby si ho převzala pod svá křídla továrna.

Když jsem u motokrosového mládí, tak druhá příčka Dominika Kučeříka a třetí Martina Červenky v republikovém seriálu 85 ccm, to Orion možná ještě nezažil…

Na začátku jsem vůbec nečekal, že budou takhle vysoko. Jen jsem chtěl dát příležitost novým klukům, domluvil jsem se s Petrem Masaříkem, naším bývalým jezdcem, jenž se mladým motokrosařům věnuje, a ten ukázal na právě Kučeříka s Červenkou. Vzal jsem oba a že byli stříbrný a bronzový, to bylo rozhodně nad plán. Ukázali se jako kluci s dobrým progresem. Kučeřík teď přechází do třídy 125 ccm, kde to samozřejmě bude mít těžké, Červenka může bojovat v pětaosmdesátkách o titul.

Což o to, vzor mají, Petr Bartoš opět udivoval, kromě veteránského titulu obsadil skvostné páté místo v kategorii MX1. Co k tomu dodat?

Myslím, že fanoušci si teď začali více uvědomovat, jakou porci minut Petr odjede v závodním tempu během jedné neděle. Vždyť to dělá druhým rokem. Přiznám se, že někdy v polovině sezony jsem si říkal, že Petr to už nevydrží, ono to není ve 42 letech normální. Ale půjde do toho i příští rok. Ještě se na to cítí, navíc v přípravě na sobě pracuje opravdu tvrdě, což u některých mladších neplatí. Jak on, tak Jonáš Nedvěd sice v celkovém pořadí trochu vydělali na tom, že se hodně kluků zranilo a neodjelo všechny závody, ale na to se historie neptá. Klobouk doků před ním. Petr má u nás podmínky, jaké má v Česku jenom pár lidí, on si to uvědomuje a splácí to majitelům týmu. Já se jen bojím, aby mu to někde nevypadlo z ruky. Do veteránů přijdou mladší kluci, on si tam tak neodpočine a potom ve dvou rundách MX1 musí jet nadoraz.

Opatovský republikový motokros.Zdroj: Deník/Radek Halva

Zmínil jste Jonáše Nedvěda, pro kterého ovšem byla sezona 2021 tou poslední v dresu litomyšlského týmu…

Těžil z toho, že pravidelně dojížděl, měl vyrovnané výsledky. Poprvé měl motorku 450 ccm, což je velký rozdíl. Není na tom úplně dobře po fyzické stránce, potřeboval by nabrat svalovou hmotu. Je to vysokoškolák, hodně o tom přemýšlí, ještě to nebyla tak agresivní jízda, jak jsem byl od něho zvyklý z malé motorky. Ale čtvrté místo v českém šampionátu a bronz ze Slovenska, to se mu už nemusí podařit. Po sezoně se rozhodl z Orion Racing Teamu odejít, děkuji mu za výkony, jaké u nás odvedl, a přeji mu hodně štěstí a úspěchů v další kariéře. Naší novou akvizicí bude slovenský jezdec Pavol Repčák, který se velmi dobře prezentoval na závodech v Opatově i na šampionátu družstev.

Mistrovský titul pro Barboru Laňkovou mezi ženami, tak to byla doslova senzace roku, že?

To tedy ano. Přitom na prvních závodech, když jsem viděl tréninkové časy, byla někde osmá a říkal jsem si, že to nebude dobré. Začala pátým místem, druhý závod už byla třetí a začalo to vypadat, že by z tohoto mohl být bronz. A najednou bylo všechno jinak. Samozřejmě, že nebýt zranění dvojice Vítková – Kapsamerová, bylo by pořadí jiné, ale i v tomto případě platí, že historie se na okolnosti nebude ptát. Pro Báru je zlato oceněním jejího přístupu ke sportu a odměnou za pohodovou atmosféru, kterou kolem sebe má. Těží i z toho, že má fyzičku, jezdí hobby závody s muži, umí je pozávodit a je to znát.