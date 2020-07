Všechno je jinak. Místo července září, místo sedmnácti dvanáct dní, místo velké arény, výstavní a společenské centrum Ideon. Zkrátka 31. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open vstoupí do historie ještě před úvodním tahem. Pořadatelé jsou hlavně rádi, že se nějakou formou uskuteční. O nástrahách koronavirové doby hovoří JAN MAZUCH, ředitel festivalu a PETR LAUŠMAN, jeho zástupce i jednatel.

VE HŘE BYLO ZRUŠENÍ

Každý rok se snažíte přijít s nějakou novinkou. Letos nemusíte mít v tomto směru obavy, viďte?

J.M. Přesně tak. Změn je hodně a všechny jdou na vrub koronaviru. Už jenom to, že jsme festival rozdělili na dvě části. Ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky pořádáme tento týden Letní šachové Pardubice. Hlavní část Czech Open je přesunuta na druhou polovinu konec září.

Proč jste se rozhodli pro tento termín?

J.M. Když jsme hledali volný termín, přemítali jsme o druhé polovině srpna. Nicméně v tu dobu se uskuteční dlouhodobě plánované otevřené mistrovství České republiky. Jít do takového konfliktu, kdy na Czech Open předpokládáme vyšší českou účast než v letech minulých, by bylo naivní.

Mění se i dějiště festivalu. Proč se nebude konat v multifunkční aréně?

P.L. Ze dvou důvodů, nepředpokládáme tak vysokou účast jako v posledních ročnících a za druhé už bude rozjetá hokejová extraliga. Přesuneme se ze zimního stadionu do Ideonu, což je návrat ke kořenům. Někdy na přelomu tisíciletí se tam celý Czech Open několik let odehrával úplně celý. Prostředí známe, navíc Ideon bude po rekonstrukci.

Délka festivalu se zkracuje ze sedmnácti na dvanáct dní. jaký bude jeho program?

P.L. Masová část v září bude podobná té, jak Czech Open všichni známe. Snažili jsme, aby hlavní a nejdůležitější turnaje zůstaly zachovány. To znamená, že bude hlavní velmistrovský turnaj, dále mistrovství republiky v rapid šachu, MČR v holanďanech a Fischerových šachách. Máme také zájem zachovat většinu ostatních her. Po dvou letech se vrací turnaj v Rubikově kostce, což je divácky velmi zajímavé odvětví. Naopak některé hry se neuskuteční, protože ne všem pořadatelům i hráčům druhá polovina září vyhovuje. Z těch významnějších bych uvedl scrabble.

Kdy jste zastavili přípravy pro festival v původním termín a jak se vyvíjela situace od nouzového stavu?

J.M. Letošní ročník se měl finalizovat v polovině března. Právě v tu dobu byl vyhlášen nouzový stav. Konejšili jsme se tím, že nebude trvat dlouho. Situace se ale nevyvíjela dobře a my jsme tušili, že budeme muset termín posunout. A nevěděli jsme jak. Do konce dubna jsme si dali termín, kdy vyřkneme konečný verdikt co a jak dál. Pochopitelně takhle mamutí akci nelze připravit za měsíc. K tomu je zapotřebí minimálně čtvrt roku.

Jaký byl ten verdikt?

J.M. Dohodli jsme se na tom, že se pokusíme uspořádat v červenci něco malého, ovšem pohrávali jsme si i s dalšími variantami. Letošní ročník vůbec neuspořádat, nebo ho přesunout. Nakonec jsme se rozhodli pro tu druhou. I když je zde riziko, protože nikdo neví co bude za dva měsíce.

BŘEZNOVÁ ZKUŠENOST

A co když se objeví druhá vlna koronavirové nákazy?

J.M. Jediné co můžeme udělat, připravit festival podle nejlepšího vědomí i svědomí. S tím, že kdyby se něco muselo změnit, tak na to budeme pružně reagovat. Těch scénářů je tolik, že se nedá na všechny připravit dopředu. Doufám, že se situace s koronavirem nějak nevyhrotí a Czech Open se, byť v omezené míře, uskuteční.

Jste připraveni vypořádat se s krizovými opatřeními v průběhu turnaje?

P.L: Myslím si, že možná ze všech pořadatelů na světě nejlépe. V první polovině března jsme totiž pořádali v Praze mistrovství světa seniorských družstev. Vzhledem k věkové kategorii se jednalo o nejsložitější akci, jakou jsme kdy dělali. V průběhu turnaje jsme museli rozdělit hrací sál na několik sektorů, aby se soutěžící nepotkávali. Lidí bylo na mistrovství světa mnohem více než povolená stovka, která se stala zásadním číslem v počtu účastníků na akcích.

Nakonec se dohrálo?

J.M. Ano. Ale jen díky tomu, že vláda zasedala hodně dlouho. Naštěstí verdikt o třiceti lidech na akci platil až od půl deváté večer. A my skončili v šest. Ještě před tím jsme se dohodli s prezidentem FIDE na zkrácení turnaje z devíti na sedm kol, což ještě dává v šachách smysl. Tím však komplikace nekončily.

Povídejte..

J.M. Lidé, které jsme ubytovali, nesměli chodit na jídlo. Takže jsme jim nosili balíčky na pokoje. Ještě jsme měli zajistit cestu masy lidí na letiště. To se podařilo zásluhou toho, že jsme měli nasmlouvané jiné dopravce než klasickou taxi službu. Na poslední chvíli se nám podařilo všechny odvézt, protože pak se nesměly používat ani tyto služby. Na závěr musím dodat, že nám jediný člověk neonemocněl covidem.

Pojďme pokračovat v hypotetickém stylu. Nepohrávali s myšlenkou nepozvat zahraniční hráče?

P.L. Ne, s tím jsme si nepohrávali. Říkali jsme si, že bude záležet na české legislativě, ale nikdy jsme neuvažovali, že bychom je nepozvali.

Tedy nebojíte zavlečení nemoci z ciziny?

P.L. Samozřejmě jsou země méně či více rizikové. Od toho posoudit jejich bezpečnost máme jiné orgány. Respektujeme odborníky a nemícháme se jim do řemesla.

A co když budete mít nasmlouvané hráče z dané země a potom tam propukne pandemie. Co budete dělat?

P.L. Masově bude zastoupena pouze Evropská unie. V jejich zemích se může situace zhoršit. Proto upozorňujeme hotely na možné storno poplatky a podobné věci, které nejsou běžné za normálního stavu. Situace je turbulentní pro všechny.

LIDÉ LAČNÍ PO ZÁBAVĚ

Zmínili jste, že jste uvažovali o zrušení letošního ročníku. To by byla asi hodně citelná ztráta, co říkáte?

J.M. Shodli jsme se na tom, že pokud to byť jen trochu půjde, musíme tradici udržet! V jiném termínu, v menším rozsahu, ale uspořádat. Protože ono, když se něco zruší, tak se to těžko obnovuje.

Přesto, že působíte na trhu sportovních akcí více než třicet let?

P.L. Jistě. Zpřetrhají se vazby lidí, kteří mezi sebou spolupracují, zpřetrhají se vazby na sponzory. Zaplať pánbůh většina nám jich zůstala věrných. U některých se částka snížila, ale de facto většina firem nám pomohla tradici udržet.

Na druhou stranu, třeba by byl po roční pauze ještě větší hlad po šachách.

J.M. Je pravda, že lidé jsou lační nejen po šachách, ale po každém druhu zábavy. Když jim to legislativa umožní, tak určitě přijedou. Samozřejmě, že zářijový termín má háčky. Například lidé nemusí mít dovolenou apod.

P.L. Jsou lidé, kteří pravidelně jezdí do Pardubic. My jim museli dát možnost, aby přijeli zase. Jde o to, aby se nepřetrhla nit. Dám příklad. Řeknou si: Letos Pardubice nejsou, tak já pojedu na jiný turnaj, který se konat bude. Tam se mu může zalíbit a k nám už se nevrátí.

V měsíci září je v Pardubicích daleko víc akcí než v červenci. Nebojíte se konkurence i odlivu diváků?

J.M. Ani v létě jich není tolik, kteří by strávili na festivalu celých sedmnáct dní. Vybírají si. Naopak si myslím, že můžeme najít novou diváckou obec. Lidi, kteří jezdili každý červenec pryč z města, budou moct najednou přijít na Czech Open.

Jaká by mohla být účast v zářijovém termínu?

P.L. V současné době s hráči jednáme. Uzávěrka přihlášek je ale na konci srpna. Vzhledem k tomu, jaká je ve světě situace s koronavirem, tak očekáváme, že se budou hlásit na poslední chvíli. Uvidíme, ale budeme se snažit, aby se celková účast blížila číslům z předchozích ročníků. Pravděpodobně nastane pokles z některých států, na které jsme byli zvyklé. Mám na mysli například Rusko, Indie, Spojené státy a exotické země.

Můžete už nyní prozradit nějaké zajímavé jméno?

P.L. Jednáme s těmi nejlepšími. Viktor Láznička i Sergej Movsesjan se objeví v rapidu. Mohu potvrdit i ruskou legendu Jepišina. Účast přislíbili i silní hráči z Německa a Dánska. Výpadek Ruska a Indie se budeme snažit nahradit, aby festival zůstal jedinečný nejen atmosférou ale i kvalitou.