Svůj tým z poslední pozice sice nevyvázal, ale stáhl ztrátu. Dnes ji může vymazat další kanonýr per ecxellence Tomáš Vyoral.

55 TROJEK V ŘADĚ!

Jeden z menšiny levorukých střelců se jmenuje David Škranc. Třetí kolo zahajoval a v první disciplíně, kterou jsou poupravené trestné hody (střelba po přihrávce v minutovém limitu). Dosáhl bilance jedenáct ze šestnácti.

„Ještě před začátkem celé soutěže jsem přemítal nad tím, jakým stylem šestky střílet. Jestli s výskokem nebo z místa. Když jsem pak viděl Michala Svobodu v prvním kole, tak jsem usoudil, že na to půjdu bez výskoku. Chvilku jsem se zastřeloval, ale pak jsem chytil rytmus a padala mi jedna za druhou,“ vrací se k první části své produkce Škranc.

Parádní dovedností havlíčkobrodského rodáka je tříbodová střelba. A když má den, trefí všechno. Ve středu zaznamenal druhý nejlepší výkon dne. Ze šestadvaceti přihrávek, se trefil hned šestnáctkrát.

„Trojky mohly být lepší. Vždyť mám daleko delší sérii. Vloni v létě jsem je střílel s naším asistentem Adamem Konvalinkou a dal jsem jich padesát pět za sebou. Překonal jsem svůj dosavadní rekord o jedenáct. Bohužel teď jsem se dopustil hluchých míst. Hlavně na začátku jsem jich asi pět nedal. Potom naopak následovala dlouhá úspěšná série,“ popisuje Škranc, který se posledním pokusem rovněž trefil jednou z poloviny hřiště. Cože závěrečná disciplína.

MOC SI NEVĚŘIL…

Praojekt má i charitativní podtext. Hráči tipují, kolik získají bodů (šestky 1 b., trojky 3 b., long shot 5 b.). Škranc se dost podhodnotil…

„Původně jsem si řekl 23 bodů a pak jsem to zvýšil na 30 bodů. Když jsme pak viděl kolik dávají kluci, co házeli se mnou, tak jsem to chtěl přehodnotit. Ale už to nešlo,“ směje se pardubický křídelník, který nakonec nasbíral o 34 bodů více, než sázel.

„Soutěž je super. Lidi jsou doma, tak je každé zpestření pro ně událostí. Mohou podporovat svého oblíbence a dokonce si mohou vsadit,“ přibližuje David Škranc.

A dnes to bude on, kdo bude podporovat svého oddílového kolegu Tomáše Vyorala. Čtvrté kolo zahájí v pardubické hale na Dukle. Přímý přenos vysílá od 17.30 TVCOM i facebookový profil Český basketbal.

Aktuální pořadí

Týmy

1. BK Armex Děčín 173 b., 2. BK Opava 172 b., 3. BK NH Ostrava 159 b., 4. Sluneta Ústí nad Labem 158 b., 5. BC Geosan Kolín, 6. USK Praha oba 156 b., 7. BK JIP Pardubice 148 bodů. Hradec králové se po dvou kolech odhlásil ze soutěže.

Jednotlivci

1. Jurečka (Opava) 79 b., 2. Kroutil (Děčín) 76 b., 3. Nábělek (Ostrava) 71 b., 4. Svoboda (Ostrava) 64 b., 5. Škranc (Pardubice) 64 b., 6. P. Houška (Ustí n. L.) 60 b., 7. Šotnar (Ústí n. L.) 59 b., 8. Křivánek (USK) 54 b., 9. Mareš (USK) 54 b., 10. Machač (Kolín) 53 bodů.