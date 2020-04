„Jsem soutěživý typ. Někdy až moc. Určitě jsem chtěl v soutěži uspět. Jak za sebe, tak za tým. Ale moc se mi to nepovedlo. Každopádně jsem chtěl naházet víc,“ ohodnotil svůj střelecký výkon Vyoral.

Z čáry trestného hodu s přihrávkou zaznamenal dvanáct košů z šestnácti pokusů. Trojky po přihrávce mu vůbec nevyšly, z osmadvaceti střel jich prohnal síťkou jen třináct a zůstal hodně pod padesátiprocentní úspěšností. Poslední neskončil zásluhou jednoho přesného hodu z pěti, a to z poloviny hřiště.

„V šestkách ještě o nic nejde. Rozhoduje se v trojkách. Při této střelbě záleží na momentálním nastavení hlavy a jak to sedne. Podle mě nerozhodují zkušenosti. Je úplně jedno, jestli má ten daný hráč odehráno pět sezon nebo pár zápasů. Třináct trojek je málo. Před soutěží jsem si týden dopředu zkoušel minutové série každý den. A měl jsem to jako na houpačce. Jednou jsem jich proměnil osmnáct, podruhé osm. Ten rozptyl byl poměrně velký. Naostro jsem se víceméně trefil mezi. Jenže jelikož chci dát vždycky nejvíce, tak je to málo,“ podotýká.

Projekt, kdy se v různých halách schází jednotliví střelci, kterým sekundují nahrávači (všichni s rouškami), je celosvětově unikátní.

„Je to velmi dobré zpestření předčasně ukončené sezony. Je to fajn z pohledu fanoušků i nás hráčů. Alespoň furt nesedíme doma a nekoukáme na televizi. Takže za mě určitě výborný nápad,“ tvrdí reprezentační stálice.

Soutěž se ve středu přehoupne do závěrečné třetiny. Pardubice bude od 17:30 zastupovat křídelník Josef Potoček. Také pátý díl bude k vidění na TVCOM nebo facebooku Český basketbal.

„Pepíno je náš žolík. Myslím si, že by mohl získat hodně bodů. V hale na Dukle má odházeno spoustu střel. Tipuji, že by mohl celé kolo vyhrát. Tím by rovněž pomohl týmu,“ přeje si Vyo.