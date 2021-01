Martin Michek (Orion Moto Racing Group) se po dalším dobrém výkonu posunul v kategorii motocyklů do TOP 10.

Pro jezdce z netovárního týmu fantazie!

Ti z „továren“ navíc vyrábí ve stresu neuvěřitelné chyby, třeba Španěl Barreda, ještě na startu etapy čtvrtý muž pořadí, projel bez zastavení servisní zónou, nenatankoval a na trati mu došel benzín!

Michkovi vyšla úžasně první polovina etapy, kdy se pohyboval dokonce mezi pěti nejlepšími (!), v závěru však i kvůli potížím se zadní pneumatikou ztrácel, propadl se a zajel patnáctý čas dne.

Jeho týmový kolega Milan Engel dojel po penalizaci sedmadvacátý a celkově je devatenáctý.

A teď ještě zvládnout páteční etapu… Orion MRG má na dosah parádní počin.

Před poslední etapou drží Michek průběžné 10. místo, které v roce 1998 obsadil Stanislav Zloch. Nikdo před ním ani po něm to lépe nesvedl. „Určitě chceme tu první desítku udržet. Pokud by se to povedlo, byla by to bomba. Všichni jsme napjatí,“ uvedl šéf stáje Ervín Krajčovič.

„Je to neuvěřitelné. Po tom všem, co se mi loni stalo, jsem vůbec nečekal, že bych mohl útočit na první dvacítku, natož na desítku. Dám do toho zítra maximum,“ řekl Martin Michek.

Před pár měsíci neměl Michek na závodění ani pomyšlení. Jeho život visel po selhání jater na vlásku. Vždyť deset z patnácti lidí na tohle onemocnění zemře a další čtyři musí podstoupit transplantaci. Jen jeden z toho vyjde bez následků. Tohle štěstí měl právě on a teď píše další zázračný příběh. Se svou „kátéemkou“ s českými komponenty ukazuje záda závodníkům na továrních motorkách, kteří mají úplně jiné finanční možnosti.

V pátek jim bude ve finiši Dakaru odolávat. Jedenáctý Matthias Walkner, vítěz soutěže z roku 2018, na něj ztrácí téměř čtvrt hodiny, dvanáctý Portugalec Joaquim Rodrigues má manko 24 minut. „Jsou to velké dakarské hvězdy. Oba to jsou navíc motokrosaři, takže se dobře známe z jiných závodů. Bože, to bude krásná etapa. Už teď jsem z toho rozsypaný jak čínský čaj. Už mě svrbí zápěstí,“ prozradil Michek, několikanásobný domácí šampion v motokrosu.

Z dvaatřicetiletého borce odhodlání přímo čiší. „Šance udržet desítku je reálná. Jdu do boje, jdu se odevzdat. Věřím, že všichni fanoušci to se mnou budou prožívat. Budu se o to rvát, možná to teď řeknu trochu bláznivě, ale pojedu přes závit. Nenechám to ležet na zemi,“ zdůraznil Michek, který za devátým Slovákem Štefanem Svitkem zaostává přes 48 minut.

„Na Dakaru je možné sice všechno, ale stáhnout tento náskok v jedné etapě bude složité. Musel by znovu někdo z favoritů odstoupit, nebo provést velkou chybu. Ale Martin je bojovník a už teď je na zítřek velmi nažhavený. Jsme tu, abychom závodili, nevzdáváme se,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf českého týmu.

Deváté místo by bylo historicky nejlepší umístění českého závodníka mezi motocykly na Dakaru. Navíc v kategorii, která má nejvíce továrních týmů, závodníků, a je v ní největší konkurence. Krajčovič je z Michkova parádního vystoupení nadšený. „Martin jel super. Na začátku etapy přitom trefil kamen a během rychlého pitstopu v servisní zóně jsme museli vyměnit přední kolo a překontrolovat celou motorku. Tým ale zafungoval dobře a povedlo se to.“

„Královská etapa byla opravdu pěkná. Přichystala úplně všechno od terénů, po písky, po duny, po kamení, po šotolinu. Organizátoři to vybrali důkladně. Do 340. kilometru jsem si držel skvělé páté místo. Jelo si mi parádně. Na tankovačce jsem ale zjistil, že mám naříznutou zadní gumu, takže jsem musel hodně hodně zvolnit, abych do cíle vůbec dojel. Měl jsem to do bivaku 260 kilometrů, z toho 130 kilometrů bylo ještě měřených, což nebylo úplně jednoduché, aby se ta guma nezula,“ vysvětlil zdržení.

„Druhý problém byl ten, že jsem zbytečně přemýšlel nad umístěním, nad gumou a nad sebou samým a nějakých dvacet kilometrů před cílem jsem udělal velkou navigační chybu, která mě stála minimálně dvanáct minut. To mě mrzí,“ konstatoval Michek.

Radost dělá Krajčovičovi i druhý závodník Milan Engel. Ten ve čtvrtek zajel devatenáctý nejlepší čas, ale po dvacetiminutové penalizaci klesl na 27. místo. „Ke konci mě to vyškolilo, netrefil jsem jeden waypoint, což je škoda. Byla to dlouhá etapa. Moc mi neutíkala, protože jsem jel celou dobu sám,“ podotkl Engel. „Dun, které nám slibovali, bylo na trati minimálně, asi jen čtyřicet kilometrů. Rychle jsme je projeli, pak přišly zase kameny, šutry a pisty. Jeli jsme v horách, cesta byla zamotaná, občas to bylo hůře čitelné. Dost těžké na navigaci,“ popsal Engel.

I on je s aktuální pozicí v celkové klasifikaci spokojen, je zatím na 19. místě. Cílem je nejlepší dvacítku udržet. „Bude to ještě stres. Ale to je prostě Dakar. Netuším, co nás bude čekat. Jsem zvědavý, jak bude terén vypadat, myslím si, že pisty nebudou tolik prašné, asi se pojede rychle,“ odhaduje Engel.

Poslední rychlostí zkouška Rallye Dakar 2021 bude v pátek měřit 225 kilometrů a končí v Džiddě. Pozici lídra závodu bude hájit Argentinec Benavides. (rh, mrg)