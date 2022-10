„Po dvou složitějších letech se nám podařilo vrátit výši dotace Velké pardubické na částku pět milionů korun a navýšit také dotace u dalších velkých dostihů, včetně těch kvalifikačních. Věříme, že tím trochu napomůžeme všem majitelům a tréninkovým centrálám, kteří to neměli a stále nemají jednoduché,“ vysvětluje Petr Kvaš, předseda představenstva Dostihového spolku Pardubice.

A úplně jednoduché to neměla na začátku dvacátých let ani jeho organizace.

„Chtěl bych poděkovat všem našim partnerům, kteří nás neváhali podpořit i v těžké době předchozích třech sezon. Tu čtvrtou si užívám, až mě z toho mrazí. Prošli jsme si různými problémy, především v covidovém období. Máme silného generálního partnera. Naše společnost je výrazně očištěná a silná. Nehrozí žádné velké ztráty,“ tvrdí Petr Kvaš.

Na jeho slova navazuje ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

„Dostihový obor je podfinancován. Existence našeho Dostihového spolku z velké části závisí na sponzorství a mecenášství. Proto mě velmi těší podpora, kterou nám naši partneři věnují.“

Sportovní i divácký vrchol

Peníze nepřinášejí do kasy jenom sponzoři. Na chodu spolku se podílejí také diváci.

Před dvěma roky čínský koronavirus kasu totálně vyluxoval… Letos se však pořadatelé o ušlý zisk bát nemusí. Dokonce tajně sní o zcela naplněné kapacitě.

„Do areálu se vejde zhruba 25 000 diváků. Všechna místa k sezení jsou již vyprodána. Kryté i nekryté tribuny jsou vyprodány. Zbývají vstupenky na místa k stání. Mohlo by dorazit kolem 20 000 příznivců dostihového sportu,“ odhaduje Jaroslav Müller, ředitel pardubického Dostihového spolku, který dokládá důkaz, proč by tomu tak mohlo být.

„Diváci mají v letošní sezoně v Pardubicích o dostihy velký zájem. Při každém mítinku jsme měli hlavní tribunu zcela zaplněnou. Divácká kulisa tady vždy byla, což je důležité pro ten samotný dostihový den. Naši příznivci vytvářeli správnou atmosféru, která zkrátka na dostihy patří. Věříme, že ten sportovní vrchol bude i vrcholem diváckým.“

Tisková konference před 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.Zdroj: Kateřina Nohavová

Zvítězit může kdokoliv

Sportovní vrchol slibuje zajímavou podívanou už jen proto, že startovní listina j otevřená. V koňské hantýrce to znamená, že letos není výrazného favorita.

Právo startu si vybojovalo ve čtyřech kvalifikacích dvaadvacet koní. Další splnili podmínky při dostizích v rámci mezinárodního seriálu Crystal Cup, který se běhá na nejznámějších evropských závodištích. Po uzavření startovních listin je ale jasné, že na startu letošní 132. Velké pardubické bude patnáct koní. Pro zajímavost: při premiéře v roce 1876 závodilo pouze o jednu dvojici méně.

„Startovní pole je sice méně početné, přesto plné velmi zajímavých koní, z nichž může zvítězit prakticky ktreýkoliv,“ říká Kateřina Nohavová, PR manažérka Dostihového spolku Pardubice.

Letošní ročník Velké pardubické se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Silným titulárním partnerem je Slavia pojišťovna, která své jméno s náročným dostihem poprvé spojila v roce 2019.

Dostihový mítink se 132. Velkou pardubickou bude zahájen v 11 hodin slavnostním ceremoniálem. O půl hodiny později odstartuje první ze sedmi dostihů.

„Vloni se osvědčil dřívější čas startu, a proto se koně na trať 6900 metrů dlouhého dostihu vydají v 16 hodin,“ poukazuje na start hlavního nedělního dostihu Müller.

Kromě samotné Velké pardubické dostihová neděle nabídne například prestižní Cena Labe, Cenu Vltavy či Poplerův memoriál, který se poběží jako sprint. Představí se také klisny v Ceně Laty Brandisové.

Nelze opomenout ani silnou sobotní předehru. První závod s kombinací překážkových a rovinových dostihů odstartuje v 11:30 hodin.

„Kvůli posunutí startu ve Velké jsme vrátili klasickou steeplechase – Stříbrné trofeje zpět do sobotního programu, kde ještě před několika málo lety byla,“ objasňuje Jaroslav Müller.

Karty pro 132. Velkou pardubickou

číslo 1: No Time to Lose – Ondřej Velek – stáj Paragan Horseboxes s.r.o.

číslo 2: Aragano – Martin Liška – majitel Marek Šimák

číslo 3: Stretton – Thomas Garner – Nýznerov

číslo 4: Imphal – Jaroslav Myška – Quartis-Zámecký Vrch

číslo 5: Kaiserwalzer – Patrick Mullins – DS Millennium

číslo 6: Brunch Royal – Josef Bartoš – Scuderia Aichner SRL

číslo 7: Mr Spex – Lukáš Matuský – Lokotrans

číslo 8: Chicname De Cotte – Ludovic Solignac – Quartis-Zámecký Vrch

číslo 9: Dusigrosz – Marek Stromský – Joly

číslo 10: Dulcar De Sivola – Josef Borč – DiJana Dobšice

číslo 11: Sacamiro – Jakub Kocman – Jezdecký oddíl Beňov

číslo 12: Lombargini – Jan Odložil – EŽ Praha a.s.

číslo 13: Star – Jaroslav Brečka – MPL Racing

číslo 14: Talent – Pavel Složil ml. – DS Kabelkovi

číslo 15: Player – Marcel Novák – Nýznerov