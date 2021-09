Mezi ty bezpochyby patří předloňský vítěz Velké pardubické Theophilos (Bartoš), který je favoritem Velké ceny města Pardubic - EURO EQUUS - IV. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou (NL, 5800 m). Svěřenec Josefa Váni se může pochlubit i jedním kvalifikačním vítězstvím, když loni vyhrál na začátek července odloženou první kvalifikaci. Letos splnil kvalifikační podmínky už v květnu. Skončil sice pátý, ale úvodní kvalifikace byla tou bezesporu nejlépe obsazenou a na své přemožitele mnoho neztrácel. Ze sobotní šestičlenné sestavy je navíc jediným koněm, který někdy kvalifikaci dokončil. Dva jeho soupeři se o to marně pokoušeli v srpnu a další tři čeká kvalifikační premiéra.

Zatímco Theophilos je v jedenácti letech nejstarším koněm v poli, tím nejmladším je jeho tréninkový kolega Mahe King (Velek). Šestiletý ryzák už jako čtyřletý naznačil velký krosový talent, ale poté jeho kariéru přibrzdily zdravotní problémy. Letos se tak vracel na dráhu po téměř dvouleté pauze, přesto už v červnu zvítězil ve dvojce.

Minulou sezónu vynechal také Beau Rochelais (Liška). Comeback svěřence Tamary Křídlové ale zatím tak úspěšný není, když byl v srpnové kvalifikaci zadržen. Štěpánkou Myškou připravovaný Taste Of Rock (Myška) letos startoval pouze ve Francii, ale jeden pardubický kros už dokázal vyhrát. Loňský úspěch ovšem zaznamenal ve IV. kategorii a na výrazně kratší distanci.

Sestavu doplňuje dvojice slovenských hostů. Kaiserwalzer (Matuský) měl v srpnové kvalifikaci smůlu, když uklouzl při točení před Velkým vodním příkopem. Svěřenec Jaroslava Brečky každopádně loni skončil pátý v Ceně Labe a letos navzdory vysoké váze svedl vyrovnaný souboj se specialisty na krátké krosy v Červnové cross country Válečníka. Vypadá tak jako hlavní vyzyvatel dvojice „Váňovců“. Jeho tréninkový kolega Star (Složil) už sice přešel pár pardubických krosů, ale zatím je spíše specialistou na klasické steeplechase. To dokázal i v červnu, kdy ve Zlatém poháru nestačil pouze na suverénního Dusigrosze.

V sobotu se odběhne také trojice dostihů, které jsou primárně předzkouškami rámcových dostihů Velké pardubické, nicméně do nich míří i řada potenciálních účastníků samotné Velké pardubické. Na kurzu Ceny Labe se koná Cena Catering Melodie (II. kat., 5200 m). Po stopách Ceny Vltavy pak vede kurz Ceny DENÍKU PRÁVO (II. kat., 4500 m).

Cena Arnošta z Pardubic - podporovaná Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. (II. kat., 3300 m) je sice určena především specialistům na krátké krosy, ale i na jejím startu bude kůň, který o pět týdnů později pravděpodobně zamíří do Velké pardubické. Tím není nikdo menší než její vítěz z roku 2017 No Time To Lose (Velek). Loni už se sice zdálo, že kariéra svěřence Josefa Váni směřuje ke konci, nicméně letos se hlasitě připomněl lehkým vítězstvím v nabité květnové kvalifikaci. Že dokáže zaběhnout i na takto krátké distanci, dokázal druhým místem loni v červenci. (jf)